“السلة” يسير نحو تأجيل “البطولة التأهيلية”.. سافايا مدربا لكمبوديا

خالد تيسير العميري



عمان- تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

سافايا ودورسي وبيرتسون في كمبوديا

يتولى اللبناني هاري سافايا – المدير الفني السابق لفريق الأرثوذكسي – مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الكمبودي للرجال والسيدات وثلاثيات كرة السلة، بصورة مؤقتة تمتد حتى 17 من الشهر الحالي.

ويقود سافايا فرق كرة السلة لمنتخبات كمبوديا في دورة ألعاب شرق آسيا، حيث كانت البداية في كرة السلة للثلاثيات، بعدما فازت سيدات كمبوديا على ماليزيا (22-10)، فيما فاز رجال كمبوديا على تايلند (21-18)، ليبلغ الدور نصف النهائي بعد تحقيقه فوزين سابقين وبواقع (3-0) في المباريات كافة.

وتأتي هذه المهمة المؤقتة للمدرب اللبناني، بعد انتهاء عقده مع النادي الأرثوذكسي، حيث يدرس سافايا عروضا عدة من لبنان وأحد أندية الدرجة الثانية في اليونان، تمهيدا للاستقرار على أفضلها وحسم مستقبله.

إلى ذلك، يمثل المحترفان الأميركيان دارين دورسي وبراندون بيترسون، منتخب كمبوديا في دورة ألعاب شرق آسيا لثلاثيات وخماسيات كرة السلة، وذلك بعد منحهم جوازات السفر للمشاركة في البطولة، التي لا تخضع إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، حيث تتيح تعليمات البطولة تجنيس 3 لاعبين وأكثر لكل منتخب مشارك.

توقعات بتأجيل “البطولة التأهيلية”

علمت “الغد” من مصادر مطلعة، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، تسير نحو تأجيل موعد إقامة البطولة التأهيلية المستحدثة لتحديد المتأهلين المباشرين لإكمال عقد الفرق المنافسة في دوري الدرجة الممتازة للموسم 2024/2023، وذلك لإفساح المجال أمام المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم، للتحضير بأفضل صورة ممكنة.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 19 أيار (مايو) الحالي، قبل أن يتم تأجيلها لتقام في نهاية آب (أغسطس) أو بداية أيلول (سبتمبر) المقبلين، بانتظار التأكيد الرسمي.

ويحق للأندية التي لديها فئتين عمريتين أو التي تقوم بتسجيل فئتين عمريتين كحد أدنى من المشاركة في البطولة التأهيلية، وبحد أدنى تسجيل 10 لاعبين، على أن لا يسمح للأندية الهابطة من الدرجة الممتازة للموسم الحالي في المشاركة بالبطولة.

ولم يتحدد بعد عدد الفرق المسموح بمشاركتها في البطولة، ليبقى الباب مفتوحا أمام الأندية المستوفية لشروط المشاركة، مع التأكيد على أنه يحق للجنة الفنية اعتماد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للانضمام إلى الدرجة الممتازة، مع التأكيد أيضا على أنه يتوجب على الأندية إبراز عقود 7 لاعبين كحد أدنى ممن سيكملون مسيرة الفريق مع تأهله للدرجة الممتازة، وذلك كشرط للموافقة على الاشتراك في البطولة التأهيلية.

ولا يسمح للأندية التي تأهلت للمشاركة في الدوري الممتاز لموسم 2023 بالمشاركة ما لم تستكمل إجراءات التسجيل الفعلية للمشاركة بفئتين عمريتين ويتم تغريمها مبلغ 1500 دينار عن كل فئة عمرية.



فريق فولانتي الفائز بلقب بطولة المملكة للناشئين للثلاثيات تحت 18 سنة – (من المصدر)

ناصر الدين يترقب قبوله الجامعي

أنهى لاعب المنتخب الوطني للناشئين، محمد ناصر الدين، متطلباته الدراسية في الولايات المتحدة الأميركية للصف الثاني عشر، بانتظار صدور نتائج قبولات الجامعات الأميركية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ناصر الدين، سفيرا للعرب في بطولة المدارس الأميركية، مقدما عروضا قوية مع فريق (DME Regional) بولاية فلوريدا، مع تطلعاته بالمشاركة في دوري الجامعات وتقديم صورة مشرقة عن كرة السلة الأردنية.

وفاز فريق “فولانتي” الذي يمثله محمد ناصر الدين إلى جانب اللاعبين، كريم المخطوب ومحمد المخطوب وريان سروري، بلقب بطولة المملكة للناشئين لكرة السلة عن فئة تحت 18 سنة، والتي اختتمت مؤخرا.

اجتماع مرتقب للأرثوذكسي

من المنتظر أن يقوم مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي، خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء المقبل، بإعادة تقييم موسم الفريق الأول لكرة السلة ومناقشة ملف الجهاز الفني، بعد انتهاء عقد المدرب اللبناني هاري سافايا ومساعده زيد ساحوري.

ويرتبط 6 لاعبين من الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين مع الأرثوذكسي، وهم: أحمد الحمارشة وأشرف الهندي وخالد أبو عبود وزيد خوري وعاكف الشياب وعبدالله العكش، وسيكون الحسم المبكر لهوية الجهاز الفني أمرا مهما من قبل إدارة “نسور عبدون” لضمان عدم الإنقطاع الطويل للاعبين عن التدريبات والبناء حول الفريق.

تأجيل بطولة المملكة لثلاثيات تحت 15 سنة

قرر اتحاد كرة السلة، تأجيل بطولة المملكة للثلاثيات عن فئة تحت 15 عاما للناشئين والناشئين، إلى اشعار آخر، بسبب الظروف الجوية.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات البطولة خلال اليومين الماضيين في “كيا تاون”، لكن سرعة الرياح والغبار، حالت دون إقامتها في موعدها المحدد مسبقا، بانتظار الكشف عن الموعد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

منتخب السيدات يواصل تدريباته

يواصل المنتخب الوطني للسيدات، تدريباته الفنية والبدنية بقيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعدته روبي حبش، تحضيرا لنهائيات آسيا “المستوى ب” والتي تقام في تايلند “بانكوك” خلال الفترة من 13 إلى 19 آب (أغسطس) المقبل.

وتشهد التدريبات الأولية مشاركة 15 لاعبة، وهن: ماريا الحن وليليانا أبو جبارة وزارا النجار وجوانا حداد ويارا حماده وذكرى شحادة وفرح الشياب وتالا شحاتيت وهند جمعة وجوليا أبو عيد وجود مواجدة وماسه النوباني ورنا العدوان ومريان وهاب وسارة أبو شما.