“السلة” يصدر جدولي مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية

خالد العميري

عمان – أصدر اتحاد كرة السلة، جداول مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عن الموسم السلوي الجديد 2021.

ووفقا للجداول الصادرة عن اتحاد كرة السلة، فإن دوري الدرجة الثانية الذي يقام وسط مشاركة 4 فرق، سينطلق يوم الجمعة 9 تموز (يوليو) المقبل بإقامة مباراتين على صالة الحسن في مدينة إربد، حيث يلتقي دير أبي سعيد مع كفر الماء عند الساعة الرابعة عصرا، تليها مواجهة فريقي الشجرة وغزة هاشم عند الساعة 6 مساء.

ويشارك في دوري الدرجة الأولى 6 فرق، حيث سينطلق في 2 آب (أغسطس) المقبل طبقا للجدول، حيث يلتقي في اللقاء الأول على صالة الحسن، فريق شباب بشرى مع عنجرة عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة كفر راكب وبيت ايدس عند الساعة 7 مساء، فيما يحل الأشرفية ضيفا على “العائد بقوة” فريق الرياضي أرامكس عند الساعة 6 مساء على صالة الأمير حمزة.