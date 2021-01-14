“السلة” يصدر جدول المرحلة النهائية لدوري “كومهو” الممتاز

خالد العميري

عمان – ثبت اتحاد كرة السلة، اليوم، موعد مباريات الدور النهائي لدوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، والتي ستجمع بين “حامل اللقب” الوحدات ونظيره الأهلي، في سلسلة مكونة من 5 مباريات مفترضة، يفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.

وتبدأ “سلسلة النهائي” يوم الأحد 17 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث يلتقي الوحدات مع الأهلي عند الساعة 6:30 مساء، ويقام اللقاء الثاني يوم الثلاثاء 19 منه، واللقاء الثالث يوم الجمعة 22 من الشهر ذاته، فيما يقام اللقاء الرابع يوم الاثنين 25 منه، على أن تختتم السلسلة يوم الخميس 28 من الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بسلسلة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي الجبيهة وكفريوبا، وهي سلسلة مكونة من 3 مباريات مفترضة يفوز بها من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين، فإنها ستنطلق يوم الأحد 17 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث يلتقي الجبيهة مع كفريوبا عند الساعة 4:30 مساء، على أن يقاء اللقاء الثاني يوم الثلاثاء المقبل، فيما تختم السلسلة الجمعة وبنفس التوقيت.