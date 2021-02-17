“السلة” يعترض على قرار “فيبا” بتأجيل مباريات “الصقور” بالتصفيات

خالد العميري

عمان – أرسل اتحاد كرة السلة، كتابا رسميا إلى الإتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، أكد من خلاله اعتراضه على القرار الأخير المتضمن تأجيل مباريات “صقور النشامى” لأجل غير مسمى في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021.

وقال أمين سر اتحاد كرة السلة المهندس نبيل أبو عطا في حديثه للغد : “لقد قدمنا اعتراضا للاتحاد الدولي وتواصلنا مع المدير التنفيذي للاتحاد الدولي عن قارة آسيا هاكوب خاجيريان، كما اجرينا اتصالا مع ممثل اللجنة الطبية واستمع إلى استئنافنا”.

وتابع: “نحن الآن بصدد تقديم اثباتات وادلة للاتحاد الدولي، بشأن عدد نتائج الفحوصات السلبية التي حصل عليها اللاعبون ممن دخلوا في الفقاعة، وذلك في سبيل الضغط على السلطات الصحية البحرينية”.