“السلة” يغرم الأهلي ويقرر مباراتين من دون جمهور أمام الوحدات

خالد العميري

عمان – قررت لجنة النظام والسلوك التابعة للإتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الخميس، فرض سلسلة من العقوبات على ناديي الوحدات والأهلي، بعد أحداث الشغب الأخيرة التي رافقت مباراة الفريقين ببطولة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وقررت اللجنة تغريم النادي الأهلي مبلغ 2000 دينار عن انسحابه كاملا من مباراته مع الوحدات، مع توجيه إنذار نهائي للنادي الأهلي بهذا الخصوص.

كما قررت لجنة النظام والسلوك تغريم لاعب النادي الأهلي فضل النجار مبلغ 300 دينار بخصوص الأفعال والألفاظ الواردة في التقرير، مع توجيه انذار له بعدم تكرار مثل هذه الأفعال وإلا سيتم اتخاذ عقوبات أشد.

وأصدرت اللجنة قرارا يقضي بتحميل ناديي الوحدات والاهلي مسؤولية تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بصالة الأمير حمزة بالمناصفة، على أن يقوم الإتحاد بتكليف المختصين لتقدير حجم الأضرار.

وطبقا لعقوبات لجنة النظام والسلوك – الغير قابلة للإستئناف – فإنه تقرر أيضا حرمان جمهور الوحدات والأهلي من حضور مباراتين تجري بين الناديين، بحيث تلعب المباراتين بدون جمهور في ذهاب وإياب المرحلة الأولى من المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز.

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