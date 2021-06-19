“السلة” يقترح 16 بطولة في برنامج الموسم 2021

خالد العميري

عمان – أصدر اتحاد كرة السلة، برنامجا مقترحا لنشاطاته في العام 2021، والذي يتضمن إقامة 16 بطولة إلى جانب استكمال 3 بطولات عالقة من الموسم المنقضي 2020.

ويواجه “السلة” تحديات كبيرة في عملية ترجمة هذه الروزنامة لأهداف ملموسة على أرض الواقع، والتي تكمن بعدم وجود ملاعب مجهّزة بأعلى المستويات لإقامة هذا العدد من البطولات، فضلا عن تزامن بعض المواعيد المقترحة مع وجود استحقاقات رسمية للمنتخبات الوطنية.

ووفقا للبرنامج المقترح والذي حصلت “الغد” على نسخة منه، فإن اتحاد كرة السلة حدد الفترة من 26 أيلول (سبتمبر) إلى 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، موعدا لاستئناف بطولة تحت سن 16 ناشئين عن الموسم 2020، على أن تقام بطولة تحت سن 14 للناشئات خلال الفترة من 25 تموز (يوليو) إلى 14 آب (أغسطس) المقبلين، فيما يكون آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة في هذه البطولة يوم 25 حزيران (يونيو) الحالي.

ويسعى اتحاد كرة السلة إلى ضمان إقامة بطولة دوري السيدات عن الموسم الماضي 2020 خلال الفترة من 7 آب (أغسطس) المقبل إلى 25 منه، فيما سيكون آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة بهذه البطولة يوم 7 تموز (يوليو) المقبل.

وعادت بطولة الدرجة الثانية إلى برنامج نشاطات اتحاد كرة السلة، حيث من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 30 تموز (يوليو) المقبل، فيما تقام بطولة الدرجة الأولى خلال الفترة من 1 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، ويكون آخر موعد لتسجيل الفرق في الأول من تموز (يوليو) المقبل، ما يعزز احتمالية تطبيق مبدأ الهبوط والصعود.

وتنطلق بطولة سن 18 ناشئين في 20 أيلول (سبتمبر) وتستمر حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الفرق الراغبة بالمشاركة يوم 20 آب (أغسطس) المقبل، فيما تقام بطولتا تحت سن 16 ناشئين وناشئات خلال الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.

وتبدأ بطولة تحت سن 14 ناشئات في 20 كانون الأول (ديسمبر) وتستمر حتى 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويكون آخر موعد للتسجيل يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتنطلق بطولة سن 14 ناشئين في 20 كانون الأول (ديسمبر) إلى 30 كانون الثاني (يناير) المقبلين، فيما تبدأ بطولة سن 18 ناشئات في 25 كانون الثاني (يناير) إلى 28 شباط (فبراير) المقبلين.

وعلى مستوى بطولات الرجال، تقرر إقامة بطولة كأس الأردن خلال الفترة من 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل إلى 23 منه، فيما يحدد موعد تسجيل الفرق لاحقا، على أن تبدأ بطولة دوري (CFI) الممتاز لكرة السلة في 27 كانون الأول (ديسمبر) وتتوقف في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل بسبب استحقاق المنتخب الوطني في تصفيات المونديال، ثم يستأنف الدوري الممتاز في الاول من آذار (مارس) ويختتم في 15 أيار (مايو) المقبلين.

وتقام بطولة دوري السيدات للموسم 2021 خلال الفترة من 1 آذار (مارس) إلى 30 نيسان (أبريل) المقبلين، ويكون آخر موعد للتسجيل في الأول من شباط (فبراير) المقبل.

ولم يحدد اتحاد كرة السلة موعدا واضحا لإقامة بطولة الميني باسكت وبطولة الرجال والسيدات 3×3 وبطولة سن 18 ناشئين وناشئات 3×3، ويبدو أن قرار إقامتها من عدمه سيكون مرهونا بقدرة اتحاد كرة السلة على توفير ملاعب مجهزّة لاستضافة هكذا بطولات، إلى جانب عدم حدوث أي تأجيلات قد تضرب “الروزنامة” لأسباب قهرية في ظل تداعيات جائحة “كورونا”.