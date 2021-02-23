“السلة” يقرر تجميد جميع نشاطاته.. شاهر وغازي يعودان اليوم

خالد العميري

عمان – تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

شاهر وغازي يصلان أرض الوطن اليوم

كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، محمد الدباس، أن اللاعبين غازي الصلاح ومحمد شاهر سيغادران العاصمة البحرينية “المنامة” صوب أرض المملكة، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، وذلك بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وتتواجد بعثة “صقور النشامى” في “المنامة” منذ 7 شباط (فبراير) الماضي تمهيدا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، قبل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” بتأجيل مباريات منتخبنا الوطني وعلى نحو مفاجئ لإشعار آخر، بعد ثبوت إصابة 10 لاعبين ومدربين بفيروس كورونا، رغم جاهزية 14 لاعبا دخلوا “الفقاعة” لساعات، قبل أن يتم حجرهم تزامنا مع إعلان قرار التأجيل.

“السلة” يقرر تجميد كافة نشاطاته لإشعار آخر

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، تجميد كافة نشاطاته القائمة حالياً والتي تشمل بطولتي ناشئات سن 18 وناشئي سن 16، والبطولات المجدولة في شهر آذار (مارس) المقبل لإشعار آخر، وذلك حرصاً من اتحاد اللعبة على صحة وسلامة اللاعبين واللاعبات من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان اتحاد كرة السلة الذي نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “يأتي هذا التجميد احترازياً بعد ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، نأمل من جميع اللاعبين واللاعبات وأسرة كرة السلة تفهم هذا القرار، وذلك لمصلحة جميع أركان اللّعبة”، مؤكدا على أن أبوابه ستبقى مفتوحة للجميع.

إلى ذلك، علمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن نتائج فحوصات “كورونا” التي خضعت لها الفرق المشاركة في دوري الفئات العمرية تحت سن 18 ناشئات وتحت سن 16 ناشئين، قبل نحو 3 أيام في مقر الطب الرياضي، أثبتت إصابة أكثر من 5 لاعبين بفيروس كورونا.

العصعوص يطالب الأندية بتطوير أدواتها التسويقية

أكد الدكتور إبراهيم العصعوص، المدير الفني الأسبق لنادي كفريوبا، أن ميزانيات الأندية المحلية لا تتحمل إجراء تعاقدات مبكرة مع جهاز فني ولاعبين، لافتا أن تحركاتها تبدأ مع إعلان اتحاد كرة السلة عن أجندته وموعد انطلاق الموسم الجديد.

وقال العصعوص في معرض رده على استفسارات (الغد): “هناك فترة ركود سلبية تمر بها الأندية، خاصة مع تطورات الوضع الوبائي، لذلك ستعود الأندية للعمل مع إعلان خطة الموسم الجديد من قبل اتحاد اللعبة، والتي باتت تحكمها عوامل كثيرة، أهمها استحقاقات المنتخب الوطني في التصفيات والنهائيات الآسيوية”.

ولدى سؤاله حول مستقبله، أجاب: “أعتقد أنه من الصعب أن استمر مدربا لكفريوبا في ظل هذه الإمكانيات المادية الضعيفة والمرهقة لعملي واللاعبين، أنا منفتح للعمل بأي مكان تتوفر فيه أدوات النجاح والدعم المالي في بيئة صحية”.

واستطرد: “أعتقد أن هناك فجوة في عمل بعض الأندية، والمتمثلة بغياب الكفاءات المتعلقة بالعمل التسويقي، خاصة وأننا لا زلنا نفكر داخل الصندوق بطرق الدعم التقليدية المعتمدة على الهمة والفزعة”، مشيرا أنه بات من الضروري أن تقوم الأندية بتطوير أدواتها في عملية التسويق، حتى تستطيع بناء فريق منافس ويستفيد الجميع ماديا.

أبو شما: أتطلع لقيادة فريقي لتحقيق لقب الناشئات

تتطلع الشابة سارة أبو شما لاعبة نادي ديونز، إلى تحقيق لقب دوري الفئات العمرية تحت سن 18 ناشئات، مؤكدة على حلمها بتمثيل المنتخب الوطني والاحتراف الخارجي في المستقبل.

وقالت “الشوتينغ غارد” سارة أبو شما في حديثها لـ (الغد): “أنا لاعبة طموحة، أتمنى أن أساهم في قيادة فريقي لتحقيق لقب الناشئات تحت سن 18 هذا الموسم، بعدما حققنا مؤخرا لقب دوري تحت سن 16 وكنت ضمن التشكيلة المثالية للدوري”.

وتابعت: “ليس من السهل أن أقوم بتنظيم وقتي بين التدريب والدراسة وخوض المباريات، لكنني أشكر المدرب يوسف أبو بكر على دعمه المتواصل وتفهمه لظروف جميع اللاعبات، دائما ما يكون محفزا لنا في كل شيء، هو الأفضل على الإطلاق”.

واستطردت: “أنا انحدر من عائلة رياضية، والدي كان لاعبا لكرة السلة وبدأ بتدريبي في أكاديميته الخاصة منذ أن كان عمري نحو 5 سنوات ومن هنا بدأت أحب اللعبة، ثم واصلت اللعب في الأكاديمية حتى أصبح عمري 11 عاما وانضممت حينها إلى ديونز” مثمنة كذلك الدعم المتواصل لوالدتها في تحفزيها وتحدي كل الظروف.

تايم آوت

غادرت بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق، العاصمة البحرينية “المنامة” أمس، متجهة صوب مطار دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرورا بمطار الملكة علياء في الأردن، فيما ستكون وجهة بعض اللاعبين مختلفة بين مطار القاهرة الدولي وكندا والولايات المتحدة وقبرص، وذلك بعد انتهاء مشاركة “الفلسطيني” بالنافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021.