عمان – الغد – قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، تجميد كافة نشاطات كرة السلة القائمة حالياً والتي تشمل بطولتي ناشئات سن 18 وناشئين سن 16، والبطولات المجدولة في شهر آذار (مارس) المقبل الى اشعار آخر، وذلك حرصاً من اتحاد اللعبة على صحة وسلامة اللاعبين واللاعبات من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان اتحاد كرة السلة عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): “يأتي هذا التجميد احترازياً بعد ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، نأمل من جميع اللاعبين واللاعبات وأسرة كرة السلة تفهم هذا القرار وذلك لمصلحة جميع أركان اللّعبة، ستبقى أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع لأي استفسار وبدوام كامل”.