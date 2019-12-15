“السلة” يقود مساعٍ لحل مشكلة شكوى جماهير الوحدات بحق لاعبي الأهلي

خالد العميري

عمان – يقود رئيس إتحاد كرة السلة محمد عليان حاليا، مساعٍ لحل المشكلة المتعلقة بقيام ثلاثة من لاعبي فريق النادي الأهلي بالإعتداء على عدد من جماهير فريق نادي الوحدات يوم الإثنين 9 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في صالة الأمير حمزة، خلال الفترة الزمنية التي فصلت بين مباراتي الأرثوذكسي والوحدات، الأهلي والجبيهة، ضمن دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

ويسعى عليان إلى إقناع المشتكين، وسام النحوي ومحمد البس ونجله الطفل زين الدين البس، بإسقاط الشكوى التي تقدموا بها إلى مركز أمن الحسين، بعدما حصلوا على تقارير طبية من مستشفى الأمير حمزة، تُبيّن معاناتهم من رضوض في الكتف وآلام بالرقبة.

ونجحت مساعي عليان اليوم الأحد، في الإفراج عن اللاعبين محمد شاهر وموسى العوضي ومالك كنعان، وعدم توقيفهم، وذلك لإفساح المجال أمام حل المشكلة بشكل رسمي يوم غد الإثنين، من خلال الصُلح وإسقاط القضية.

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