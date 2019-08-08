“السلة” يلاقي بولندا اليوم.. و”إيسوزو” ترعى “صقور النشامى”

عمان- الغد– يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في بطولة تشيكيا الدولية، بملاقاة المنتخب البولندي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة، المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ووصل المنتخب الوطني إلى العاصمة التشيكية براغ أول من أمس، وأجرى تمارينه استعدادا للمشاركة في البطولة التي تضم أيضا منتخبات بولندا وتونس وتشيكيا.

ووفقا لبرنامج البطولة، تنطلق المنافسات اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت الأردن، بلقاء يجمع المضيفة تشيكيا مع تونس، تليها مباراة المنتخب الوطني وبولندا.

وغدا، تلعب تشيكيا أمام بولندا عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على أن يلعب بعدها المنتخب الوطني أمام تونس عند الساعة التاسعة والنصف، أما بعد غد، فسيتواجه المنتخب الوطني مع مضيفه التشيكي عند الساعة الرابعة مساء، على أن تختتم البطولة بلقاء تونس وبولندا عند الساعة السابعة.

ويهدف مدرب المنتخب الوطني جوي ستايبينغ من خلال هذه البطولة، إلى اختيار التشكيلة النهائية للفريق والمكونة من 12 لاعبا، كما يأمل بالاستفادة القصوى من تواجد أحمد الدويري ودار تاكر اللذين شاركا في مباراتي روسيا وإيران الأخيرتين بعد انقطاع عن المنافسات.

ومن المتوقع أيضا، أن يعمد ستايبينغ إلى إشراك صانع اللعب محمود عابدين على فترات بعد شفائه من كسر في يده، علما بأن قائد الفريق زيد عباس، يغيب عن البطولة لمواصلة تعافيه من إصابة في الركبة.

وسيلجأ ستايبينغ في تشكيلته الأساسية أمام بولندا، لإشراك فريدي إبراهيم وتاكر وموسى العوضي ومحمد شاهر وأحمد الدويري، على أن يحصل بقية نجوم المنتخب على فرص متساوية لإبراز قدارتهم مع مرور الوقت مثل أحمد حمارشة وجوردان الدسوقي وأمين أبو حواس ويوسف أبو وزنة.

ويحتل المنتخب البولندي المركز الخامس والعشرين على سلم تصنيف الاتحاد الدولي (فيبا)، وقد حل في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم المقبلة، إلى جانب منتخبات الصين وساحل العاج وفنزويلا.

أما المنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، فجاء في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان.

وخاضت فرنسا مباراتها الإعدادية الثانية في النهائيات أول من أمس، فتغلبت على تونس التي يشرف عليها مدرب المنتخب الوطني السابق ماريو بالما بنتيجة 94-56، وكان إيفان فورنييه أفضل لاعبي الفريق برصيد 17 نقطة و4 متابعات.

“إيسوزو” تواصل رعايتها

وعلى صعيد متصل، تعقد شركة القدرة لتجارة السيارات “إيسوزو”، مؤتمرا صحفيا في معرض الشركة يوم السابع عشر من الشهر الحالي عند الساعة الخامسة مساء، لإعلان استمرار دعم المنتخب الوطني كراعي سيارات حصري له.

وسيتواجد لاعبو المنتخب الوطني في هذا الحدث الذي يأتي ضمن استرايتيجة الشركة لدعم كرة السلة الأردنية التي شهدت نهضة كبيرة في الأشهر الماضية على صعيد المنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.