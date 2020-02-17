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“السلة” يُخاطب اتحاد الكرة لتعديل موعد نهائي درع الاتحاد – فيديو

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أكد المهندس نبيل أبو عطا أمين سر اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة السلة، قيامهم بمخاطبة إتحاد كرة القدم من خلال اتصالات مكثفة، لبحث امكانية تعديل موعد نهائي بطولة درع الإتحاد بين الوحدات والرمثا.

وفي تصريحات خاصة لـ “الغد” على هامش المباراة الودية الاخيرة لمنتخب السلة امام نظيره اللبناني، كشف أبو عطا على إجراء سلسلة اتصالات مع اتحاد اللعبة من أجل تعديل موعد نهائي الدرع بشكل لا يتعارض مع موعد مباراة المنتخب الوطني امام سيرلانكا عند الساعة 7:00 من مساء يوم الجمعة، في النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021.

وتمنى أبو عطا على إتحاد الكرة تقديم موعد المباراة النهائية لساعتين تجنبا لأي مشاكل في عمليتي التنظيم اللوجستي والأمني، حيث حدد إتحاد الكرة الساعة 6:00 مساء يوم الجمعة، موعدا لنهائي الدرع الذي يُقام على ستاد عمان الدولي، وهو الموعد الذي يتعارض مع الاستحقاق الدولي للمنتخب، كون المباراتين تلعبان ايضا في المدينة الرياضية.

لمشاهدة كامل المقابلة .. 

إعداد: خالد العميري / تصوير: أمجد الطويل

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