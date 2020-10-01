عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة السلة، بيانا رسميا يوضح خلاله أسباب لتأجيل مباريات اليوم الخميس من الدوري الفئات، بقوله: “ما يزال الاتحاد الأردني لكرة السلة في حالة انعقاد دائم لبيان نتائج فحص كشف الفيروس، الذي أجري يوم الاثنين الماضي لكافة اللاعبين والاداريين”.

وحتى اللحظة الاخيرة وبعد تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية الأردنية ومحاولات الاتصال بالمعنيين في وزارة الصحة لم يتم الحصول على النتائج وعليه فإن الاتحاد الأردني يأسف لاضطراره تأجيل مباريات اليوم في اللحظات الاخيرة وذلك بعد أن فقدنا الأمل ساعة بعد ساعة من الوعود المتتالية بالحصول على النتائج حالنا حال الاتحادات الاخرى واللجنة الأولمبية.

إن الاتحاد ومن موقع المسؤولية وجب عليه اتخاذ القرار المناسب والقيام بواجبه تجاه ابناءه وبناته في ظل غياب نتائج الفحوصات، وإننا على الرغم من الإرباك الذي يحدثه هذا التأجيل فإننا نثني على الجهود المبذولة من قبل كوادر الصحة ونقدّر الظروف أياً كانت ونعتذر لأسرة السلة واللاعبين والأهالي عن عدم الملائمة في اعلان التأجيل في اللحظة الاخيرة. لكن الأهم هو أننا لا زلنا نعقد الأمل على سلبية جميع عيّنات لاعبينا وبالتالي استمرار بطولاتنا دون ارباك. وان غدا لناظره قريب.