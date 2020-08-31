“السلة” يُعلن عن كشوفات الأندية الممتازة لموسم 2020

عمان – الغد – انتهت فترة قيد وتسجيل المرحلة الأولى للدرجة الممتازة، أمس، حيث قامت الأندية بقيد وتسجيل 10 لاعبين لكل نادي على الأقل بما فيهم لاعبي القائمة المقيدة.

وحسب تعليمات الاتحاد الأردني لكرة السلة، فما زال المجال مفتوحاً أمام الأندية لتسجيل لاعبين آخرين بسقف يصل لـ 14 لاعباً، الى ما قبل انطلاق دوري الدرجة الممتازة بـ 24 ساعة.

ومن الجدير ذكره، أن معظم لاعبي القائمة المقيدة تم تسجيلهم باستثناء اللاعب محمد حسونة، الذي آثر عدم اللعب في الموسم لأسباب خاصة وجوردان دسوقي وزين النجداوي لتوقيعهم مع نادي في اسبانيا وفهد ترجلي.

وتالياً أسماء اللاعبين المسجلين ضمن كشوفات الأندية الممتازة لدى سجل الاتحاد:

النادي الأرثوذكسي

احمد حسونة

هشام الزيتاوي

يوسف عواملة

محمد العبداللات

فخري سيوري

اشرف الهندي

حنا جحا

تامر قطامي

شاكر شبير

اسحاق مرقة

النادي الأهلي

هاني الفرج

محمد تكيدك

زيد عباس

محمد شاهر

علي الزعبي

رعد برهوش

عمر البخاري

فادي مصطفى

محمد البدور

عبدالرحمن عاشور

نادي كفريوبا

خلدون جباره

علي كنعان

محمد الفرج

خالد أبوعبود

متري بوشه

يزن الطويل

يوسف شتات

غيث الفرج

أحمد الخطيب

ابراهيم النصر

نادي الوحدات

محمد غنيم

احمد القرامسة

محمود عابدين

احمد الحمارشة

يوسف ابووزنه

ابراهيم عمران

نادر سليمان

نبيل ابوشريخ

امين ابوحواس

مجدي الغزاوي

محمود ماف

نادي الجبيهة

محمد خلف

محمود عمر

عمار البسطامي

سلطان الناصر

سند الخوالدة

خلدون ابورقية

احمد عبيد

موسى العوضي

مالك كنعان

سلطان اللوزي

سامي بزيع

نادي الجليل

محمد باكير

علي زيادنة

موسى ابو حسين

ابراهيم الحمايدة

غازي الصلاح

ايهاب خريس

روبين ابوليل

عمار الشريقي

موسى مطلق

نضال الشريف

ابراهيم حماتي