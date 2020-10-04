“السلة” يُناقش الإجراءات والعقوبات مع ممثلي الأندية

خالد العميري

عمان – عقد اتحاد كرة السلة، أمس، اجتماعا تنسيقيا مع مدربي وإداريي الفرق المشاركة بدوري الفئات، وذلك بحضور موظفي الاتحاد؛ مضر مجدوب وتيسير سعادة ومحمد الدباس.

وناقش الاجتماع، إجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف اللاعبين والفرق المشاركة، إلى جانب مناقشة العقوبات الواجب اتخاذها بحق الأندية واللاعبين المخالفين.

وما يزال موضوع عدم السماح بحضور أهالي اللاعبين لمباريات دوري الفئات، يلقي بظلاله؛ حيث سيصار إلى إقامة المباريات كافة خلف أبواب موصدة، ما لم يستجد شيء. ((فاست بريك))