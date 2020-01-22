“السلة” يُنظم بطولة الملك عبدالله الشهر المقبل

خالد العميري

عمان – أكد أمين سر الإتحاد الأردني لكرة السلة، نبيل أبو العطا، أن الأردن يستعد لتنظيم دورة دولية ودية، تحمل إسم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، على أن تقام خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 17 شباط (فبراير) المقبل.

وكشف أبو العطا في رده على استفسارات “الغد”، بأن البطولة ستضم منتخبات (البحرين الذي أكد مشاركته رسميا، إلى جانب لبنان ومصر والعراق وسورية)، بإنتظار تأكيد المشاركة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف: “إن الهدف الأساسي من تنظيم هذه البطولة الودية، هو تحضير المنتخب جيدا لمواجهتي سيرلانكا وكازاخستان يومي 21 و24 شباط (فبراير) المقبل، ضمن النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021”.

وتخطف مباراة الأشقاء بين المنتخب الوطني “صقور النشامى” وفلسطين لحساب المجموعة السادسة، الأضواء في اليوم الأخير من التصفيات، والتي ستُحدد ملامح المتأهل (أول وثاني) كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا، ليكون مجموع المتأهلين 12 منتخباً.

فيما ستلعب المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ 6 دورياً مجزأً من مرحلة واحدة، يتأهل منها 4 منتخبات إلى كأس آسيا، ليكون المجموع الكلي 16 منتخباً سيشارك في النسخة المقبلة.