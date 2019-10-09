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السلطات السورية تفرج عن حدث أردني كان محتجزا لديها

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أنه وبمتابعة حثيثة من مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في دمشق افرجت السلطات السورية امس عن مواطن أردني (حدث) يبلغ من العمر 16 عاما كان محتجزا لديها.

وقال القضاة إنه تم تسليم المواطن الأردني إلى احد أفراد عائلته المتواجد في دمشق، موضحا أن السفارة الأردنية في دمشق تعمل على تأمين عودة المواطن الحدث المفرج عنه إلى أرض الوطن هذا اليوم.

وعبر القضاة عن الشكر للسلطات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة على تعاملها الإيجابي في هذا الموضوع.

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