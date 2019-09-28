السلطات المصرية تفرج عن أردني اعتقل ظهر الجمعة

عمان- الغد- اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة انه وبمتابعة حثيثة من قبل السفارة الاردنية في القاهرة، افرجت السلطات المصرية ليل الجمعة/ السبت، المواطن الاردني اشرف العمري الذي كان قد تم احتجازة منذ الساعة 12 من ظهر الجمعة.

و اوضح القضاة بان السفارة الاردنية بالقاهرة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطن العمري قامت بجهود واتصالات مكثفة مع الجانب المصري تكللت بالإفراج عنه، وانه قد وصل الى مبنى السفارة الاردنية في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الجمعة وهو موجود مع القنصل حيث تم الاتصال مع ذويه وطمأنتهم.

وتوجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على سرعة تجاوبها مع طلب السفارة والإفراج عن المواطن الاردني.