السلطة الصينية

المقادير

½ ملفوفة بيضاء أو 1 ملفوف صيني

½ ملفوفة حمراء

2 بصل أخضر

1 باكيت نودلز

ربع كوب لوز مقسم

ثلث كوب سمسم محمص

الصوص (يفضّل خلطه في مرطبان )

¼ كوب زيت زيتون

¼ كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

¼ كوب خل ابيض

طريقة التحضير

1. نقطع الملفوف الأبيض والأحمر إلى شرائح طولية

2. نقطع النودلز إلى قطع صغيرة وتحمص

3. نحمص اللوز

4. نحمص السمسم

5. نخلط زيت الزيتون مع السكر البني وصوص الصويا والخل الأبيض

6. نضيف لها البصل الأخضر المقطع

7. نضع الصوص على السلطة قبل التقديم مباشرة

8. نزيّن الوجه باللوز والسمسم والنودلز

ماجدة مخامرة نصراوي / خبيرة طهي