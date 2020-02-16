السلط “أم الأوائل” تزف فريق “اليد” المتوج بلقب الدوري

بلال الغلاييني

عمان– لخص نادي السلط قصة عشقه مع لعبة كرة اليد، بإضافة لقب جديد الى الكم الكبير من الألقاب الذي سطرته (اليد السلطية) في مشوارها الذهبي منذ زمن طويل، وهو الزمن الذي ما يزال شاهدا على الإنجازات اللامعة التي أصبحت متلازمة مع هذا النادي.

وقد عرف عن السلط بأنها “مدينة الأوائل”، فهي تحتضن أول مدرسة ثانوية في الأردن، وأول غرفة تجارية وأول بلدية، وها هي كرة اليد تشق طريقها نحو أوائل الرياضات في الأردن، عندما تمكن فريقها من تحقيق اللقب الحادي عشر لدوري الدرجة الأولى، والثالث له على التوالي بعد مشوار طويل، ووجد فيه الفريق بعض “المشقة” خصوصا في بداياته مع المنافسات، والتي كادت أن تبعده عن المشهد التنافسي البطولي لولا خبرة وحنكة القائمين على الفريق، الذين سارعوا الى “لملمة” الأوراق والبدء مع مرحلة جديدة انطلقت مع مرحلة الإياب، التي شهدت فوزه في لقاءاته كافة، كان آخرها أول من أمس على فريق الأهلي في ختام الدوري، التي أعلن من خلالها احتفاظه باللقب.

السلط بطل الدوري 2019-2020، تربع على قمة الترتيب العام مع ختام المنافسات برصيد 20 نقطة، وجاء فريق الأهلي بالمركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم جاء فريق العربي بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة، وحل بعده فريق الحسين إربد بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة، ومن خلال هذه الترتيب نجد أن المنافسة بين الأربعة الكبار جاءت قوية ومثيرة عبر جولاتها الـ12، في الوقت الذي بلغت فيه المنافسة ذروتها في الجولات الأخيرة، بعد أن احتار اللقب الطريق الذي سيسلكه، فجاءت مواجهة السلط والحسين إربد في الجولة قبل الأخيرة، وتمكن فيها بطل الدوري من تحقيق الفوز، والتي حددت المسار الذي انحصر بين السلط والأهلي، مع ابتعاد العربي بصورة نهائية، الذي بقي طامحا إلى الحصول على المركز الثاني، بيد أن تعادله مع الحسين في الجولة الأخيرة وضعه بالمركز الثالث، ثم الحسين رابعا.

هبوط الكتة وعمان

بعد الجولة الأولى من منافسات الدوري، ظهرت الورقة الأولى التي غادرت الى مصاف دوري الدرجة الثانية، باعتذار فريق عمان عن عدم استكمال الدوري، فقرر الاتحاد شطب نتيجة الفريق واعتباره هابطا، في الوقت الذي بقيت فيه ورقة الهبوط الثانية مجهولة الهوية حتى الرمق الأخير من البطولة، والتي أعلنت عن هبوط فريق الكتة جراء الخسارة التي تعرض لها أمام فريق القوقازي في الجولة الأخيرة بنتيجة 21-27، وهي التي كفلت للقوقازي البقاء موسما جديدا، رغم أنه تساوى مع الكتة بالنقاط 4 لكل فريق، لكن فارق الأهداف في المواجهات بين الفريقين انتصر (لأبناء الزرقاء)، فيما حافظ فريق كفرنجة على موقعه بعد أن تقدم للمركز الخامس برصيد 5 نقاط.

محمد علي هدافا للدوري

واعتلى نجم فريق النادي العربي محمد علي، صدارة هدافي الدوري بعد أن سجل 101 هدف في مباريات فريقه الـ12، بمعدل 8 أهداف في المباراة الواحدة، وهو رقم جيد لواحد من اللاعبين الذين برزوا بشكل لافت في هذا الموسم، فهو قاد فريقه لتحقيق إنجازات ذهبية، بعد أن توج في بداية الموسم بلقب كأس السوبر، وبطلا لكأس الأردن.

وينتظر أن يقوم اتحاد اللعبة بتكريم اللاعب ومنحه المكافأة المخصصة له، والتي أعلن عنها اتحاد اللعبة منذ بداية الموسم الحالي.

الشغب يطل من جديد

لا أحد ينكر أن موسم البطولات الحالي، جاء مميزا في كل تفاصيله، سواء كانت الفنية من حيث التنافس الكبير والممتع بين الفرق كافة التي تنافست من أجل الظفر باللقب أو الفرق التي حاولت النجاة من شبح الهبوط، أو الإدارية والتنظيمية التي بذلها الاتحاد ولجانه المعاونة، والتي أخرجت الدوري بصورة جيدة، بيد أن حالة الشغب التي ظهرت عقب صافرة النهاية لمباراة السلط والأهلي تركت (غصة) لدى جميع المتابعين والمراقبين، نظرا للمشهد غير الرياضي الذي شهدته الصالة، عندما تشابك الجمهور مع لاعبي الأهلي، وسط حرص من لاعبي السلط وإدارة النادي لفض النزاع، والذي لم يؤثر كثيرا على استكمال مراسم التتويج التي شارك فيها رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي ورئيس بلدية السلط م. خالد الخشمان، ورئيس نادي السلط خالد عربيات، الذين تناوبوا على تتويج بطل الدوري الذي حظي بزفة فرح غير مسبوقة.