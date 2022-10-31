السلط الأقرب لاسترداد اللقب.. والأهلي ينافس والعربي يبتعد

بلال الغلاييني – أنجز فريق السلط خطوة مهمة في مساعيه لاسترداد لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وبات الأقرب بين الفرق الأحرى لتحقيق هدفه المنشود، فهو يعتلي قمة الدوري وحيدا برصيد 14 نقطة، نالها بعد الفوز في كافة مبارياته في مرحلة الذهاب.

الفريق من الناحية الفنية والتنظيمية الأفضل والأبرز، ولعل وجود لاعبيه المحترفين التونسيين فهمي حمودة وأنيس محمد عززا من قوته، ومنحاه الأفضلية والخروج بنتائج قوية مهدت الطريق أمامه في الوصول لمنصة التتويج الذهبية.

كما أن حارس مرماه رياض نابلسية ساهم بشكل مؤثر في جلب الانتصارات بعد أن برز في اغلب المباريات، وكان النجم الوحيد للفريق، بل يعتبر الأفضل من بين حراس مرمى الفرق الأخرى.

ويبدو أن الصراع على منافسة السلط المتصدر، قد انحصر بين فريقي الأهلي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات، وتعرض لخسارة واحدة جاءت أمام السلط، وبفارق كبير من الأهداف وصل إلى 7، وقد يؤثر هذا الفارق على تحديد هوية الفائز باللقب، خصوصا في حال فوز الأهلي على السلط في مرحلة الإياب، كون تعليمات الدوري تشير إلى أنه وفي حال تعادل أكثر من فريق، يؤخد بفارق المواجهات لتحديد ترتيب الفرق، والحسين إربد الذي يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وهو بحاجة إلى تحقيق الفوز في لقاءاته كافة، وتعثر السلط والأهلي ايضا.

فريق العربي فقد فرصته بالمنافسة على اللقب، بعد أن تعرض لثلاث خسائر أمام السلط والأهلي والحسين، وهو يملك 8 نقاط، في الوقت الذي نجح فيه الفريق في تكوين فريق قادر على العطاء لسنوات مقبلة، نظرا لوجود العديد من اللاعبين الشباب في صفوفه.

منطقة الهبوط تشهد صراعا كبيرا بين الفرق المتنافسة للابتعاد عن الذهاب للدرجة الثانية، وفي الوقت الذي بات فيه فريق أم جوزة الأقرب للهبوط كونه يحتل حاليا المركز الثامن والأخير برصيد خال من النقاط، دخلت فرق القوقازي والكتة وكفرنجة في صراع قوي من أجل البقاء، ففريق القوقازي يمتلك 5 نقاط ولفريق الكتة 4 نقاط، ثم لفريق كفرنجة 3 نقاط.

مرحلة الإياب

وتبدأ منافسات مرحلة الإياب اعتبارا من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتستمر حتى 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وحسب الجدول الرسمي الذي أصدره الاتحاد في وقت سابق، تشهد الجولة الثامنة مواجهات تجمع السلط مع كفرنجة، والأهلي مع العربي، والحسين إربد مع الكتة، والقوقازي مع أم جوزة.