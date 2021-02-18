السلط: تحذير من خطورة خروج الفاصل الحديدي لجسر شارع الستين

السلط- حذر مواطنون في مدينة السلط من خطورة خروج الفاصل الحديدي لجسر شارع الستين الطريق الدائري لمدينة السلط من مكانه على المركبات المارة وعلى مرتادي الشارع والذي يعد طريقا حيويا في المدينة.

وطالبوا مديرية اشغال محافظة البلقاء بسرعة معالجة هذه المشكلة كون الطريق من أهم طرق المدينة ويعبره مئات المركبات يوميا ، ووجود هذا البروز الكبير للقاطع الحديدي لإحدى فواصل الجسر يشكل خطورة كبيرة وقد يؤدي إلى حوادث سير كون الفاصل غير ملاحظ ولا يوجد إشارات تحذيرية.

وقال مدير اشغال البلقاء المهندس زهير ابو زعرور، أن خروج الفاصل الحديدي من مكانه جاء نتيجة فتح الطريق بعد ان اغلقت بسبب تراكم الثلوج.

وبين، أن فرق الصيانة والسلامة العامة في مديرية الاشغال تحركت إلى الموقع وتم إزالة الفاصل الحديدي لمنع وقوع أي أضرار بالمركبات وأنه سيتم لاحقا صيانة الجسر . -(بترا)