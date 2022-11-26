السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال المنخفض

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية كميات الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت في المحطات الرئيسية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية.

وبحسب الإدارة، سجلت السلط أعلى معدل هطول مطري، في حين أن محطات معان والعقبة والرمثا والقطرانة ووادي موسى لم تسجل أي هطولات مطرية.

وتاليا معدلات الهطول المطري خلال الـ24 ساعة الماضية: