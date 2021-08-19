السلط: ضبط اعتداءات على خط ناقل تسحب كميات كبيرة من المياه

عمان-الغد- نفذت طواقم وزارة المياه والري/ سلطة المياه التفتيشية وطواقم وحدة الرقابة الداخلية وإدارة مياه محافظة البلقاء بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة أسفرت عن ضبط اعتداءات على خط ناقل بئر نميسة للمياه تمثلت بسحب خط مياه لتزويد مزرعة أسماك وري أشجار بمساحة (40) دونم من الخط الناقل المزود لمياه الشرب بطاقة (٣٠) متر مكعب / الساعة على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة من حصص المواطنين والمناطق المجاورة، حيث تم فصل الخط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية.

وشددت الوزارة ان حملتها ماضية بكل حزم وفاعلية في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه.