السلط ممنوع من التسجيل.. مدرب الحسين يطلب إبعاد 3 لاعبين.. سحاب يلغي عقوبة “فيفا”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السلط ينضم لقائمة الأندية الممنوعة من التسجيل

انضم نادي السلط، لقائمة الأندية الأردنية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وكشف رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن النادي تلقى إشعارا يؤكد حرمانه من التسجيل، بسبب شكوى سابقة قدمها محترف أجنبي سابق في الفريق.

وأضاف في تصريح لـ”الغد”: عقوبة “فيفا” بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد، جاء بسبب شكوى قدمها محترف أجنبي سابق في الفريق، نجح في الحصول على حكم من الاتحاد الدولي، وبالتالي ايقاع العقوبة لحين دفع المستحقات.

كما كشف عربيات عن عدد من الشكاوى تقدم بها مجموعة من اللاعبين المحليين في الفترة الماضية، ما تسبب أيضا في تأزيم موقف النادي المالي.

وفيما يتعلق بالفريق الحالي، ومطالبة اللاعبين بحقوقهم المالية، أشار رئيس النادي إلى تواصل العمل بحثا عن توفير مستحقات نجوم الفريق والجهاز الفني، مجددا اعتزازه بالجميع مدربين ولاعبين وإداريين، على تعاونهم مع النادي وصبرهم، لحين حدوث انفراج في الموضوع. يشار إلى أن فريق السلط، يقدم موسما استثنائيا في دوري المحترفين للموسم الحالي، ما جعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، خاصة في حال نجحت الإدارة في توفير مستحقات اللاعبين، وتذليل العقبات التي تعتري طريق الفريق المرشح أيضا لتحقيق إنجاز آسيوي، بعد تأهله للدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

مدرب الحسين يطلب إبعاد 3 لاعبين واستقطاب 3

كشف مصدر في نادي الحسين إربد، أن المدير الفني لفريق كرة القدم أسامة قاسم، يعتزم الطلب من اللجنة المؤقتة للنادي، إبعاد 3 لاعبين تواجدوا مع الفريق خلال مرحلة الذهاب.

كما يعتزم قاسم الطلب من اللجنة، العمل على إبرام 3 تعاقدات جديدة، وبمراكز معينة.

وتفيد المعلومات أن قاسم سيطرح رؤيته، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع اللجنة المؤقتة، ومع الرئيس الفخري للنادي عامر أبو عبيد، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق، علما أن قاسم أبدى رغبته بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد، بغض النظر عن هويتهم سواء كانوا محليين أو أجانب.

سحاب يسدد مستحقات جوناثان ويلغي عقوبة “فيفا”

سدد نادي سحاب، مستحقات المحترف البرازيلي السابق في فريق كرة القدم جوناثان، وبالتالي إلغاء عقوبة منع تسجيل لاعبين، التي سبق وأن فرضها الاتحاد الدولي “فيفا”.

وأعلن المحامي عماد حناينة، الذي يتولى قضية جوناثان، أن سحاب قام بتسديد مستحقات المحترف البالغة 5300 دولار، وبالتالي رفع عقوبة منع التسجيل.

مدرب الفيصلي يعود ويستعد لترتيب البيت الداخلي

يعود المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري حسام السيد إلى عمان اليوم الخميس، قادما من سورية، بعد إجازة قصيرة قضاها في بلاده.

وينتظر أن يقود السيد تدريب الفريق الذي يجري مساء اليوم، بعد فترة استراحة أمتدت لعدة أيام.

وكان الفيصلي رفض استقالة المدرب السوري، عقب المباراة الأخيرة أمام الحسين إربد، مؤكدا تمسكه بالجهاز الفني بحثا عن الاستقرار.

وينتظر أن يعيد السيد ترتيب البيت الداخلي للفريق، من خلال تقريره الفني، الذي سيتضمن قائمة بأسماء اللاعبين الذين من الممكن اعارتهم أو الاستغناء عنهم، وأسماء اللاعبين الذين يمكن مفاوضتهم للانضمام إلى صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من الدوري.

الجهاز الفني الجديد للرمثا يوقع رسميا

وقع الجهاز الفني الجديد لفريق الرمثا لكرة القدم، رسميا على كشوفات النادي، تمهيدا لقيادة الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ويضم الجهاز الفني الجديد، فيليب أمين (عراقي يحمل الجنسية البريطانية)، ومراد الحوراني وابراهيم السقار ومحمد سنجلاوي وفايز الزعبي.

وقدم الرمثا في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، الجهاز الفني الجديد الذي تحدث عن المرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني الجديد، باشر تدريباته أول من أمس، قبل أن يتم تقديمه رسميا أمس. يشار إلى أن المدرب الجديد فيليب، وفي رده على استفسارات “الغد”، قبل عدة أيام، نفى نفيا قاطعا أن يكون في طريقه لتدريب الرمثا.

العقبة يستدعي ثلاثة محترفين لاختيار اثنين

استدعى فريق شباب العقبة لكرة القدم، ثلاثة محترفين أفارقة، أملا في اختيار اثنين منهم، للعب في صفوف الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين. وتشمل قائمة المحترفين المستدعيين، المحترف الليبيري ماركوس، الذي سبق وأن لعب في الفريق الموسم الماضي، قبل أن ينتقل للاحتراف في السعودية. وأكد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، رغبته في التعاقد مع ماركوس، في حال تم الاتفاق على التفاصيل المالية، كاشفا النقاب عن مبالغة ماركوس في طلباته. وأضاف في تصريح لـ”الغد” : تم مخاطبة ثلاثة محترفين بمن فيهم ماركوس، حيث يسعى العقبة للتعاقد مع محترفين اثنين، لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، وبالتالي الحفاظ على مقعد الفريق بدوري المحترفين.

شوكت يغادر شباب العقبة للاحتراف

غادر اللاعب محمود شوكت، صفوف فريق شباب العقبة، تمهيدا لخوض تجربة احتراف في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، رحيل شوكت الذي سبق وأن اتفق مع النادي على مغادرة الفريق، بعد انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري. وقال المدير الفني: شوكت طلب مغادرة شباب العقبة، لخوض تجربة احتراف في السعودية، متمنيا له التوفيق في رحلته الجديدة.

تجمع منتخب السيدات الأسبوع المقبل

ينتظر أن يدعو المدير الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم البرتغالي ديفيد مارشيمنتو، اللاعبات للتجمع اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لبدء التدريبات، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة. ويستعد المدير الفني لإعلان تشكيلة المنتخب التي ستباشر التدريبات، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في جمهورية مصر العربية، قبل الانتقال إلى مشاركة رسمية أخرى.

فريق الحسين للناشئات يصطدم بعقوبة “فيفا”

لم ينجح نادي الحسين إربد، في إضافة 3 لاعبات لفريق سن 14 لكرة القدم، بسبب عقوبة منع التسجيل، التي فرضها الاتحاد الدولي “فيفا”، بسبب عدم تسديد مستحقات المحترفين الغاني مايكل والفلسطيني إسلام بطران.

وتفيد المعلومات أن فريق سن 14 الذي يستعد للمشاركة في البطولة الجديدة التي استحدثها اتحاد الكرة لأول مرة، حاول تسجيل 3 لاعبات، دون أن ينجح في ذلك بسبب “بلوك” الفيفا.

وينتظر أن تبادر اللجنة المؤقتة للنادي، إلى تسديد مستحقات المحترفين مايكل وبطران، تمهيدا لرفع عقوبة الاتحاد الدولي، وبالتالي تمكين فرق النادي من تسجيل اللاعبين.

رئيس نادي ذات راس يلتقي نصار بحثا عن بارقة أمل

التقى رئيس نادي ذات راس أحمد جعافرة أول من أمس، أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، لإعادة مناقشة مشكلة النادي الذي يئن تحت وطأة عقوبات الاتحاد الدولي “فيفا”، المتمثلة بمنعه من تسجيل لاعبين جدد. ولم يتمكن فريق ذات راس حتى الآن من تجميع فريقه، رغم بقاء حوالي أسبوعين على انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى. ودار نقاش بين الجعافرة ونصار، حول واقع الفريق، وإمكانية الحصول على دعم مادي من الاتحاد، لرفع عقوبة الاتحاد الدولي.

الأمين العام للاتحاد، وعدت رئيس نادي ذات راس ببحث الموضوع، قبل الرد حول المساعدة التي من الممكن أن يقدمها الاتحاد، رغم التأكيد على أن ذات راس يحتاج لدعم الشركات وأبناء الكرك، للخروج من المأزق.

“مؤقتة” الجزيرة تلتقي اللاعبين

وعدت اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة، لاعبي فريق كرة القدم، بالعمل على حل جزء من مشاكلهم المالية، خلال الفترة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع اللاعبين كلا على حدة، لمناقشة أوضاع الفريق ومطالبه.

وبحثت اللجنة مع كل لاعب ( خاصة المطالبين بالرحيل)، قيمة مطالبهم المالية، مؤكدة تمسكها بهم وباستمرارهم مع الفريق.

اللجنة المؤقتة التقت أيضا بالجهاز الفني بقيادة أمجد أبو طعيمة، حيث بحثت معه أوضاع الفريق الفنية.

وأكد المدرب أنه لا مجال الآن أمامه للتفريط بأي لاعب، خاصة بعد خروج عدد من نجوم الفريق، لخوض تجارب احتراف خارجية.

وطالب أبو طعيمة، بضرورة توفير راتب شهر على أقل تقدير، لتشجيع اللاعبين، وحثهم على الاستمرار بالتدريبات بمعنويات عالية، بحثا عن مرحلة إياب متميزة.

كواليس النجوم

• المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم رائد الداود، ابلغ إدارة النادي، موافقته على طلب اللاعب شريف النوايشة بالرحيل عن الفريق…موضوع فسخ عقد اللاعب تحول الآن للإدارة تمهيدا لاتخاذ القرار الحاسم.

• اللاعبون الذين حضروا وليمة العشاء التي اقامها لاعب فريق الرمثا محمد أبو زريق “شرارة” في منزله أول من أمس هم: نور الدين الروابدة وسعد الروسان ونزار الرشدان وورد البري وأحمد ثائر.

• الدكتور العراقي عصام جسام، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، يستعد للعودة إلى عمان، تمهيدا لمباشرة عمله في الجهاز الطبي لمنتخب النشامى.

• نجم المنتخب الوطني وفريق الوحدات لكرة القدم، فراس شلباية، احتفل أول من أمس بزفافه، وسط حضور نجوم الوحدات، إلى جانب حضور عدد من لاعبي الأندية الأخرى..رؤساء أندية الوحدات السابقين، أمثال طارق خوري ويوسف الصقور وبشار الحوامدة، حرصوا على التواجد في الحفل.

• أولياء أمور لاعبات في فريق تحت سن 17 لكرة القدم في نادي الحسين إربد، أبدوا عتبهم على اللجنة المؤقتة، لعدم تواجدها في حفل تتويج الفريق بالمركز الثاني بالدوري..الأهالي تحدثوا عن العديد من السلبيات، مطالبين النادي باهتمام أكبر باللاعبات اللواتي يشتكين قلة الاهتمام والمتابعة، وفق ما تحدث به أهالي لاعبات في الفريق…وكان فريق الناشئات تحت سن 17 في نادي الحسين إربد، حقق أول من أمس، المركز الثاني في الدوري، في إنجاز يسجل للفريق وللجهاز الفني بقيادة عدي البطاينة الذي لن يجدد عقده مع الفريق.

• فريق الوحدات لكرة القدم الذي يستأنف تدريباته اليوم الخميس، يستعد لخوض مباراة ودية عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، مع فريق معان، في إطار التحضير لمنافسات مرحلة الإياب من الدوري والتي تنطلق يوم الرابع من الشهر المقبل.

• اللاعب نور الدين الروابدة، يغادر يوم غد الجمعة عمان، متوجها إلى العاصمة البحرينية المنامة، لبدء مشواره الاحترافي في فريق المحرق البحريني.