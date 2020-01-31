البلقاءمحافظات

السلط والبقعة: تأكيد على التمسك بالحقوق الفلسطينية والالتفاف حول القيادة الهاشمية

منذ ساعة واحدة
جانب من وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي وفي وسط مدينة السلط - الغد
جانب من وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي وفي وسط مدينة السلط - الغد

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حابس العدوان

السلط – عبرت فعاليات شعبية وشبابية وحزبية عن رفضها القاطع لما يسمى بصفقة القرن.

واكدت خلال وقفة احتجاجية نظمتها بعد صلاة الجمعة اليوم، امام المركز الثقافي وسط مدينة السلط، على اهمية توحيد الصف للوقوف في وجه المطامع الصهيونية الرامية إلى افراغ فلسطين من اهلها، مثمنة موقف القيادة الهاشمية الحكيمة المشرفة والثابتة من القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبد الله الثاني وهتفوا للقدس وفلسطين والأردن ولجلالة الملك معبرين عن غضبهم على كل من شارك في هذه المؤامرة “على قضيتنا الأولى”.

وأكد متحدثون ان قضية فلسطين والقدس ستبقى قضية المسلمين الاولى، وان دفاع المؤمنين عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى هو دفاع عقيدة وإيمان لأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واضافوا ان الأمة الاسلامية أمة حيّة، وان المسحد الأقصى المبارك، سيبقى صامداً بهمة أبناءها المخلصين.

وبينوا ان التضحيات العظيمة التي قدمها الجيش العربي المصطفوي ستبقى خير شاهدٍ عن دفاع الاردنيين عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرين الى ان المواقف الثابتة لجلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في زمن عز فيه الأنتماء لهذه القضية سيبقى منارة للمومنين بعدالتها ومصدر ثقة وايمان بان الهاشميين سيبقون الراعي الأمين للمقدسات الإسلامية في فلسطين.

واكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية التي لا تزال مؤتمنة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات بموجب الوصاية الهاشمية.

وفي مخيم البقعة، انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرة حاشدة من امام مسجد القدس احتجاجا على ما اسموه بصفقة القرن المزعومة.

مشاركون في مسيرة حاشدة جابت مخيم البقعة بعد ظهر اليوم - الغد
مشاركون في مسيرة حاشدة جابت مخيم البقعة بعد ظهر اليوم – الغد

واشار المشاركون الى ان الخطة هي تصفية للقضية الفلسطينية ولحق اللاجئين بالعودة وانحياز واضح لإسرائيل، مؤكدين ان حقهم بالعودة وتقرير المصير حق ثابت لا يمكن لأي أحد المساومة عليه كما هي قضية فلسطين قضية إسلامية لا يمكن المساومة عليها.

واكد المشاركون على موقف القيادة العاشمية المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المقدسات في القدس، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

مقالات ذات صلة

انهيار مدخل جرش الجنوبي بعد انزلاق الكتل الترابية والصخرية

منذ 23 دقيقة
تصادم مركبتين على الطريق الصحراوي - من لمصدر

إصابة إثر تصادم مركبتين في تحويلة العامرية على “الصحراوي”

منذ 25 دقيقة
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية

البلقاء: “الدفاع المدني” ينقذ طفلاً علقت يده بمربط غاز حديدي – فيديو

منذ 47 دقيقة
متحدث خلال وقفة احتجاجية امام مسجد المفرق الكبير - الغد

وقفة احتجاجية في المفرق: القدس عاصمة فلسطين العربية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock