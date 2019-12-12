“السلط” و”الحسين” في قمة مرتقبة بـ”يد الأولى” اليوم

بلال الغلاييني

عمان– تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بدءا من الساعة الخامسة من مساء اليوم، واحدا من أقوى لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، الذي تجمع بين فريقي السلط والحسين إربد في إطار مواجهات الجولة السادسة لمرحلة الذهاب.

ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، ففريق السلط الذي تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام العربي، يسعى للتعويض والعودة مجددا الى الواجهة الأمامية، فهو يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يعتبر الحسين إربد هذه المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة له كونه يملك 5 نقاط ويحتل المركز الرابع. وكان الفريقان قد التقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن، وتمكن السلط من تحقيق الفوز بنتيجة 24-22، ومن هنا يتوقع أن تحمل هذه المباراة الندية والإثارة، في ظل إصرار الفريقين على تحقيق الفوز والمضي قدما نحو دائرة المنافسة على اللقب.

ويشد فريق الأهلي رحاله صوب مدينة الزرقاء لمواجهة فريق القوقازي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة محمد؛ حيث يواجه فريق القوقازي في لقاء يصب في مصلحة الأهلي نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين، وما يسعى اليه الأهلي لمواصلة تقدمه فهو يملك 8 نقاط، في الوقت الذي ما يزال فيه فريق القوقازي من دون نقاط وبات مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية.

وتختتم لقاءات الجولة غدا، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرنجة والكتة عند الساعة الخامسة مساء، وفيها يتطلع كفرنجة الى مواصلة تقديم عروضه الإيجابية والدخول في المنطقة الدافئة، فهو يملك حاليا 3 نقاط، بينما ما يزال فريق الكتة برصيد خال من النقاط، وهو يسعى للابتعاد عن شبح الهبوط.