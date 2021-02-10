السلط والحسين يطلبان لاعب الوحدات شلباية

عمان – الغد – خاطب ناديا السلط والحسين إربد، نادي الوحدات، لطلب استعارة مهاجم الفريق شاهر شلباية، لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2021.

وبدأ الوحدات بدراسة الكتابين، تمهيدا للرد عليهما خلال الساعات المقبلة، وبالتالي حسم صفقة انتقال اللاعب للسلط أو الحسين، أو الاستمرار مع الفريق.

وجاء طلب الحسين والسلط لشلباية، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة، خاصة خلال المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي الذي يلعب شاهر في صفوفه، حيث نجح اللاعب في تسجيل هدفين من أصل أربعة في مباراتي المنتخب الوديتين أمام فريق الحرس الملكي خلال المعسكر الذي اختتم الأسبوع الماضي.

– (أخبار النجوم)