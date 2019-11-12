السلط والعربي يدركان الفوز وعمان يعتذر عن لقاء الحسين

بلال الغلاييني

عمان – انتقلت فرق السلط والعربي والحسين إربد الى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، بعد أن حققت الفوز في اللقاءات التي جرت أمس.

وحقق السلط “حامل اللقب” فوزا عريضا أدركه على ضيفه فريق كفرنجة وتغلب عليه بنتيجة 42-22، والشوط الأول لمصلحته 26-7، في المباراة التي أقيمت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بعد اداء جيد من قبل السلط الذي استغل الأداء المتواضع الذي ظهر به فريق كفرنجة وسجل الكثير من الأهداف خصوصا عن طريق الهجمات الخاطفة، التي لعبت دورا كبيرا في رفع الفارق التهديفي منذ بداية المباراة بواسطة عدي ابو هزيم وابراهيم حلمي ومحمد نايف، فيما اعتمد فريق كفرنجة على الحلول الفردية لمجاراة منافسه السلط وبرز مه محمد الوهدان في تسجيل الأهداف.

واعتبر فريق الحسين إربد فائزا بنتيجة 10-0، على فريق عمان بعد اعتذار الأخير عن عدم استكمال منافسات المسابقة، حيث ارسل خطابا الى اتحاد اللعبة أمس اعتذر منه عن عدم استكمال منافسات البطولة.

وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد خرج فريق العربي وصيف البطل بفوز صعب حققه على فريق الكتة بنتيجة 24-20 والشوط الأول لمصلحته بفارق هدف 12-11، في مباراة قوية ومثيرة لعبت فيها خبرة لاعبي العربي دورا مؤثرا بحسم النتيجة معتمدا على يزن فتح الله وطاهر فتح الله، في الوقت الذي قدم فيه فريق الكتة مستوى طيب وبرز منه سليمان الحسن وفيصل العياصرة.

وبقيت بطاقة وحيدة لتحديد الفرق المتأهلة الى الدور قبل النهائي، والتي ستتحدد يوم الثلاثاء المقبل من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي الأهلي والقوقازي والتي تحتضنها صالة الأمير محمد بمدنية الزرقاء، والفائز منهما ينتقل لمواجهة فريق العربي في الدور قبل النهائي الذي يقام يوم الثلاثاء 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي يشهد ايضا اللقاء الذي يجمع بين فريقي السلط والحسين إربد، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان الى المباراة النهائية.