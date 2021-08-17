السلط وشباب العقبة في إفتتاح الأسبوع 14 بدوري المحترفين غدا

عمان-الغد- تنطلق يوم غد الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، باقامة مباراة واحدة تجمع فريقي السلط وشباب العقبة.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد الأمير حسين بالسلط.

وتستأنف اللقاءات يوم الخميس، باقامة مباراتين، تجمع الأولى فريقي الجليل والرمثا عند الساعة السادسة مساء على ستاد الحسن، فيما يلتقي فريقا الوحدات والفيصلي في كلاسيكو الكرة الاردنية، في المباراة التي تقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد عمان.

وتجري يوم الجمعة مباراتان، حيث يلعب سحاب مع شباب الاردن، والبقعة مع معان، على أن تختتم منافسات الجولة يوم السبت المقبل، بلقاء الحسين اربد والجزيرة.