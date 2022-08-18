السلط ومغير السرحان يبلغان ثمن نهائي كأس الأردن

بلغ فريقا السلط ومغير السرحان الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن، وذلك بعد فوزهما على الخالدية وصما مساء الخميس، ضمن منافسات الدور 32 من البطولة.

وفي المواجهة الأولى، قاد مهاجم السلط عدي القرا فريقه بخطف بطاقة العبور للدور المقبل، بعد أن سجل ثلاثية فريقه في مرمى الضيوف، فيما سجل هدف الخالدية الوحيد اللاعب أمجد أحمد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي.

وتمكن مغير السرحان في المواجهة الثانية، من الإطاحة بمنافسه صما من البطولة، بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين حملا إمضاء اللاعبان بهاء برقاوي وصهيب أبو هشهش.