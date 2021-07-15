السلط يباغت الفيصلي ويشارك في الصدارة

مصطفى بالو



عمان- بات فريق السلط نيظره فريق الفيصلي بالفوز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي، الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليفرض نفسه شريكا في الصدارة برصيد 20 نقطة، إلى جانب الفيصلي والرمثا بذات الرصيد ويفصل بينهما فارق الأهداف، ليزيد من الصراع في المقدمة نحو صراع على صدارة دوري المحترفين لكرة القدم.

الفيصلي 0 السلط 1

سيناريو تكتيكي مشابه إلى حد كبير، وصراع بين فريقي الفيصلي والسلط للسيرة على منطقة العمليات، وفق كثافة عددية والضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، واستثمار قدرات اللاعبين على الطرفين ومن العمق، واعتمد الفيصلي على قدرات محمد طنوس وخالد زكريا، في إدارة حلول الدائرة، وتنشيط احمد العرسان ويوسف أبوجلبوش ومن خلفهما عدي زهران وابراهيم دلدوم، والانتقال الى العمق وطرح الكرات صوب نزار العكس الذي يساند المهاجم الوحيد محمد العكس، وسط حصار دفاعي “سلطي” من قبل رواد ابوخيزران وموسى وترا وأدهم القريشي ومحمد أبوحشيش، لحماية مرمى معتز ياسين الذي كاد أن تهتز شباكه مبكرا، عندما اخطأ ابوحشيش في ابعاد الكرة التي خطفها الرشدان، ووصلت الى العكش الذي هيأها امام العرسان ودد الأخيرة كرة صاروخية حولها معتز ياسين إلى ركنية.

على الطرف الآخر، وزع المدير الفني للسلط جمال ابوعابد خياراته وسالوبه وفق معطيات المباراة، حين وزع الاحداث على فترات، وانتهج اسلوب الضغط الكبير في ملعب الوحدات، معتمدا على قدرات ثنائي الدائرة عبيدة السمارنة ومحمد الداوود في إدارة العمليات وايقاف المحاولات الهجومية للفيصلي، ويتحرك من امامهما احمد سريوة المهاري المطالب بايصال زيد اوعابد ومحمود مرضي والمهاجم وانجا بأقل الكرات، وهو ما حدث عند الدقيقة 16 عندما ضرب دفاعات الفيصلي بتمريرة ماكرة إلى وانجا الذي توغل في المنطقة المحرمة للفيصلي، وسدد كرة في مرمى نور بني عطية معلنا تقدم السلط عند د.16.

واستمر السلط في نهجه بالدفاع المتكاتف، وتناقل الكرات بأريحية حتى عاد احمد سريوية “كلاكيت مرة ثانية”، ووضع كرة خلف الدفاع إلى وانجا الذي توغل وسدد بجوار مرمى بني عطية، ليدخل الفيصلي في المناورة على النقدم بتحركات طنوس ووزكريا وانطلاقات العرسان وابوجلبوش والرشدان لايجاد الثغرات في دفاعات السلط امام العكس، والتي واجهت يقظة الرباعي رواد أبوخيزران، موسى وترا، وأدهم القريشي ومحمد بوحشيش، رغم عرضية دلدوم التي غمزها ابوزريق بجوار مرمى معتز ياسين، إلى أن سرعة انتقال السلط من الدفاع الى الهجوم، وتميز ثنائي العمق الداوود والسمارنة، وتميز الرسمام بالكرة سريوة، ابقته الاخطر في ملعب الفيصلي، ليرد بني عطية تسديدة مرضي على دفعتين، ومرت تسديدته الثانية بجوار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتدم السلط بنيتجة 1-0.

“محاولات عقيمة”

وجاءت تعليمات المدير الفني للفيصلي حسام السيد، بتكثيف العمليات الهجومية ونقل الكرة إلى ملعب السلط، مع انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني، واعطاء طنوس ادوارا هجومية خلف المهاجم برفقة الرشدان، العرسان وجلبوش خلف المهاجم العكش، فيما كانت تعليمات المدير الفني للفيصلي بكثافة لاعبيه وتثبيت الاطراف في الشوط الثاني، وحماية مرمى كعتز ياسين الذي وقف امام تسديدة طنوس الصاروخية وحولها ببراعة إلى ركنية، في الوقت الذي اعتمد فيه على الكرات المتردة واختزال العمليات واستثمارة مهارات سريوة ومرمضي وابوعابد لامداد وانجا الذي واجة بني عطية اثر كرة مرضي، إلا أن بني عطة سبقه وحول الكرة على حساب ركنية،

وابقى لفيصلي على محاولاته الهجومية، وتعددت الركنيات اثر ضغطه الكبير في ملعب السلط، إلى دفاع الأخير وحارس المرمى ياسين، وما وفره السمارنة والداوود ومرضي وابوعابد من التزام وتقارب مع دفاعاته، مما ضيق الخناق على الفيصلي الذي استنجد بورقة مجدي العطار بدلا من خالد زكريا لزيادة الحلول الهجومية، فيما السلط يرد بالهجمات المرتدة لتصل كرة إلى مرضي الذي سدد كرة زاحفة مرت بجوار مرمى بني عطية، واستمر السلط على نهجه المرتد معتمدا على مفاتيحه الهجومية، ليضع ابوعابد عرضية دكها وانجا بجوار المرمى، واخرى توغل وراء كرة سروية وواجه بني عطية، إلا أن الاخير خلص الموقف على حساب ركنية.

وعاد مدرب الفيصلي وطرح ورقته الهجومية الثانية، بإشراك عبدالله عوض بدلا من محمد طنوس، لزيادة الحلول الهجومية في ملعب السلط، وكان مع مشاركته الاولى يرد تسديدة زميله العكش من امام مرمى ياسين، وطرح مدرب السلط ابوعابد ورقتي محمد كلوب ومحمد الرازم بدلا من أحمد سريوة وزيد ابوعابد، لزيادة قوة دفاعاته من وسط الملعب ووسرعة أكثر لكراته المرتدة، ولعل ما اراده ابوعابد تجلى بالكرة المرتدة التي وصلت وانجا، ووصلها أمام كلوب الذي دخل المنطقة المحرمة للفيصلي، وسدد كةرة قوية ردها القائم الايسر وتابعها بجوار المرمى، ليشرك ابوعابد محمد المشة بدلا من محمود مرضي، فيما واصل الفيصلي هجومه ليتوغل عبدالله عوض ويحضر كرة أمام مجدي العطار الذي سدد بجوار مرمى ياسين، ويعود ابوعابد ويشرك راكان الخالدي بدلا من وانجا، واستمر السجال بين الفريقين الفيصلي للتعديل، والسلط لزيادة الغلة وتعزيز نتيجة الفوز، وارتفعت حدة الإثارة مع دخول الوقت بدل المبدد، إلا أن المباراة انتهت بفوز ثمين للسلط بنتيجة 1-0.

المباراة في سطور:

النتيجة: الفيصلي 0 السلط 1

الأهداف: سجل لفريق السلط المحترف وانجا د.16.

الحكام: عمر المعاني، عبدالرحمن عقل، معتز الفراية رابعا.

العقوبات: محمد العكش (الفيصلي)، محمد أبوحشيش وموسى وترا ومحمد المشة (السلط)

الملعب: ستاد عمان الدولي.

مثل الفريقين:

-الفيصلي: نور بني عطية، محمد أبوزريق، سالم العجالين، ابراهيم دلدوم، عدي زهران، محمد طنوس(عبدالله عوض)، خالد زكريا (مجدي العطار)، أحمد العرسان، يوسف أبوجلبوش، نزار الرشدان، ومحمد العكش.

-السلط: معتز ياسين، رواد أبوخيزران، موسى وترا، أدهم القريشي، محمد أبوحشيش، عبيدة السمارنة، محمد الداوود، زيد أبوعابد(محمد الرازم)، محمود مرضي(محمد المشة)، أحمد سريوة(محمد كلوب)، ووانجا(راكان الخالدي).