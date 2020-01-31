السلط يتجاوز عقبة العربي ويتقدم خطوة مهمة نحو المقدمة

بلال الغلاييني

عمان – تقدم فريق السلط خطوة مهمة في سعيه للمحافظة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق العربي بنتيجة 27-23، والشوط الأول لمصلحته 12-10، في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بافتتاح الجولة 11.

وبهذا الفوز رفع فريق السلط رصيده إلى 16 نقطة من 10 لقاءات، وهو ذات الرصيد لفريق العربي الذي خاض 11 مباراة.

وحفلت المباراة بالندية والإثارة ورغم أن العربي تقدم في البداية 6-3، بفضل تحركات وتسديدات محمد علي ويزن فتح الله وسالم معابرة، الا أن فريق السلط أمسك بخيوط الفوز منذ منتصف الشوط عندما ادرك التعادل وبدأ بالتقدم من خلال حيوية محمود الهنداوي وخضر النحارس ومحمد نايف، مستغلا بعض الهجمات الخاطفة السريعة التي عززت من فرصه بتوسيع الفارق والخروج بفوز ثمين مع صافرة النهاية 27-23.

لقاءان مهمان اليوم

وتختتم لقاءات الجولة العاشرة اليوم السبت بإقامة لقاءين مهمين أيضا في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد؛ حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا الحسين الذي يملك 13 نقطة من 9 مباريات، وكفرنجة الذي يملك 3 نقاط وهو يحاول الثبات بين الكبار خشية من الهبوط، وتبدو الفرصة قوية أمام فريق الحسين لتحقيق الفوز والمضي قدما نحو البقاء في دائرة المنافسة كونه يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب القادرين على حسم مثل هذه المواجهات، في الوقت الذي يعتمد فيه فريق كفرنجة على عدد من اللاعبين الموهوبين الساعين للخروج بنتيجة ايجابية تبعد الفريق عن دائرة الخطر.

ويلتقي في المباراة الثانية التي تبدأ عند الساعة السادسة مساء فريقا الأهلي برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، والكتة الذي يملك 4 نقاط والأخير يحاول البقاء في الدرجة الأولى ويبدو أنه الأقرب بين الفرق المتنافسة للبقاء، وهو سيحاول اليوم تعزيز فرصه هذه وهو يواجه فريق الأهلي، والأخير يملك الفرص الكاملة لتحقيق الفوز خصوصا وان لديه اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات فنية جيدة تؤهلهم لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة للظفر باللقب.

ويخضع فريق القوقازي في هذه الجولة الى الراحة، وهو يملك نقطتين، ويسعى في الجولتين المقبلتين إلى التقدم نحو البقاء بين الكبار، وانتظار ما ستسفر عنه لقاءات الفرق الأخرى المهددة بالهبوط.