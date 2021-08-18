السلط يتعثر بـ “التعادل الإيجابي” أمام شباب العقبة

بلال الغلاييني

عمان – تعثر فريق السلط بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق شباب العقبة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب السلط في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة عشر لدوري اندية المحترفين لكرة القدم، حيث تقدم السلط بهدف وانجا، ثم ادرك لاعب العقبة هيثم البطة التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

السلط وصل إلى النقطة الـ 30، متصدرا الترتيب العام بشكل مؤقت، فيما رفع شباب العقبة رصيده إلى 11 نقطة.

السلط 1 العقبة 1

شهدت بدية المبارة تفوقا واضحا لفريق العقبة الذي انتشر بكثافة نحو المواقع الأمامية، ما منح أحمد العيساوي فرصة مواجهة المرمى لوحده عندما سدد كرة راسية تألق الحارس معتز ياسين بابعادها في اللحظة المناسبة، وعاد ذات اللاعب وارسل كرة صاروخية من خارج المنطقة ابعدها الحارس معتز من حلق المرمى.

فريق السلط بدا في تنظيم العابه وخصوصا الدفاعية، ثم انطلق ببناء الهجمات المضادة، التي اربكت دفاعات العقبة كثيرا، ولعل الكرة الثابتة التي ارسلها أحمد سريوة وابعدها اريك قبل أن تصل محمد الداوود، أوحت بقدرة لاعبي السلط على الوصول نحو مرمى الحارس حماد الأسمر، لترتفع وتيرة المنافسة بين الفريقين وسط اصرار من اللاعبين على التقدم بالهجمات المنظمة، والتي كانت العنوان الأبرز لأسلوب الفريقين، حيث اعتماد العقبة على عيسى السباح وطارق القماز وأحمد العيساوي وخالد الردايدة في تشكيل القوة الضاغطة على دفاعات السلط، والأخير اعطى الخماسي محمد الداوود ومحمود مرضي وأحمد سريوة وعبيدة السمارنة وزيد أبو عابد حرية التصرف بالكرات والعمل على تهيأتها إلى المهاجم وانجا، قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 41 عندما ارسل أحمد سريوة كرة ثابتة ارتقى لها محمد وتارا وزرعها برأسه اكملها وانجا داخل الشباك، وكاد سريوة أن يعزز تقدم السلط عندما سدد كرة قوية من خارج المنطقة ضربت بالعارضة، ليرد عليه هيثم البطة بهدف التعادل عندما سدد كرة من داخل المنطقة ضربت بالمدافعين وغالطت الحارس معتز ياسين في الدقيقة 45.

لا جديد

وكرر لاعبو الفريقين المشهد الهجومي في الحصة الثانية عندما تبادلا السيطرة على منطقة الألعاب والتقدم ببناء الهجمات السريعة التي ابقت مرمى الفريقين تحت التهديد الحقيقي، في الوقت الذي تحمل فيه المدافعون الوزر الأكبر في ابعاد الخطورة من خلال تشتيت الكرات قبل أن تصل إلى المنطقة المحرمة، وفي الوقت الذي كان فيه سريوة يسدد كرة قوية ابتعدت عن الخشبات كان ايرك يرد عليه بتسديدة قوية سيطر عليها الحارس.

وحاول لاعبو العقبة العودة للانطلاقات الهجومية والتي تركزت على العيساوي والسباح وايريك والقماز، والتي اقلقت دفاعات وحارس السلط، وأن كانت الكرات العرضية أكثر خطورة في ظل تقوقع لاعبي السلط في منطقة العمق.

المباراة في سطور

النتيجة: السلط 1 العقبة 1

الأهداف: وانجا د. 41، هيثم البطة د. 45.

الحكام: أدهم مخادمة، أحمد الرويلي، محمد محرم، منذر عقيلان.

العقوبات: أنذر محمد الداوود وأحمد سريوة(السلط)، واريك (العقبة)

الملعب: السلط

مثل السلط: معتز ياسين، محمد أبو حشيش، محمد الداوود (بلال الخفيفي)، عبيدة السمارنة، أحمد سريوة (محمد الرازم)، محمود مرضي، زيد أبو عابد (محمد كلوب)، أدهم القرشي، وانجا، محمد وتارا، محمد مصطفى.

مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، عصام سميري، يزن شوكت، طارق القماز، أحمد العيساوي (محمد عبدالجواد)، هيثم البطة (موسى الزعبي)، محمد الحسنات (هذال السرحان)، خالد الردايدة، ايريك، أحمد ابو حلاوة، عيسى السباح.