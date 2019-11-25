السلط يتغلب على الجزيرة ببطولة الراحل العدوان

عمان – الغد – حقق فريق السلط فوزا مستحقا على الجزيرة 2-0، في مباراة جرت أمس على ستاد عمان، ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة الراحل سلطان العدوان.

ومع نهاية الاسبوع الاول يتصدر شباب الأردن ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو ذات رصيد السلط الذي حل بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث بفارق الاهداف حل الفيصلي (المنظم) بفوزه على ام القطين 2-1.

مجريات اللقاء شهدت افضلية للسلط الذي بسط سيطرته الميدانية، من دون خطورة على حارس مرمى الجزيرة قيس العباسي، فيما حاول احمد سريوة ضبط الايقاع في منطقة العمليات الى جانب محمود البصول ومحمد ابو شعيرة وعبدالله ذيب ومحمد كلوب، الذي غالبا ما كان يتقدم للمنطقة الامامية ويرفع الكرات صوب المهاجم مروان عبيدات، الذي وجد صعوبة كبيرة في التعامل مع دفاعات الجزيرة بقيادة معتصم الجعبري وانس العسولي، فيما مرر البصول عرضية صوب عبيدات سددها الاخير ابعدها الحارس بمساعدة العارضة.

ولم يحسن عبيدات التعامل مع عرضية سريوة، فيما كان التهديد الوحيد للجزيرة بكرة من انس العسولي من خارج الجزاء سيطر عليها حارس السلط تامر صالح، لتنتهي احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي اداء ونتيجة.

الحصة الثانية شهدت تبديلات استهلها مدرب السلط ودفع ببهاء عثمان وجورج كوستا عوضا عن ابو شعيرة ومروان عبيدات، لتتحرك منظومة السلط الهجومية، ويمرر عبدالله ذيب كرة عرضة اعادها كوستا لسريوة الذي سددها في المرمى مسجلا الهدف الاول في الدقيقة 54.

وواصل السلط افضليته، فسدد ذيب كرة ابعدها الحارس لدفاعات الجزيرة لتشتيت الكرة، وسدد كوستا عرضية البصول فوق المرمى، ومرر البديل السمارنة كرة لكلوب سددها بجسم الحارس، وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الضائع مرر عبدالله ذيب كرة عرضية على رأس كوستا الذي اودعها الشباك مسجلا الهدف الثاني للسلط في الدقيقة 95.