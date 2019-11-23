السلط يتغلب على كفرنجة في “يد” الدرجة الأولى

بلال الغلاييني

عمان – واصل فريق السلط، تقدمه في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن حقق الفوز على فريق كفرنجة بنتيجة 29-21، والشوط الأول لمصلحته 10-7، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في ختام الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب.

ورفع السلط رصيده الى 6 نقاط من 3 مباريات، وجاء بعده فريقا الحسين إربد والأهلي برصيد 4 نقاط لكل منهما من مباراتين، ثم فريق العربي برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، ثم جاء فريقا القوقازي وكفرنجة برصيد خال من النقاط، بعد أن خاض كل فريق 3 مباريات، ثم فريق الكتة من دون نقاط ومن مباراتين.

وكان فريق الأهلي، قد حقق فوزا ثمينا بتغلبه على فريق العربي بفارق هدف واحد 24-23، وفاز فريق الحسين إربد على فريق القوقازي بنتيجة 35-22، في الوقت الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للشباب في منافسات البطولة بصورة ودية ونتائجه لا تدخل في ترتيب الفرق، وذلك ضمن تحضيراته التي يخضع اليها وتسبق مشاركته في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

الى ذلك، تبدأ لقاءات الجولة الرابعة يوم الجمعة المقبل، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي القوقازي والكتة في صالة الأمير محمد بالزرقاء وعند الساعة الخامسة مساء، فيما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضة بإربد يوم السبت المقبل مباراتين، حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا الكتة والعربي، تليها مباشرة وعند الساعة السادسة مساء مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الحسين إربد والأهلي.