السلط يتفق مع الليبي وينتظر توقيع أبو عابد

عمان – الغد – جدد نادي السلط، عقود 3 لاعبين محليين في فريق كرة القدم، استعدادا للظهور من جديد مع الفريق في الموسم المقبل.

ووفق المعلومات فقد جدد النادي عقود اللاعبين زيد ابو عابد وأحمد سريوه ورواد ابو خيزران، كما تم الاتفاق شفويا على تجديد عقد المحترف الليبي أحمد التربي الذي لم يوقع رسميا، بانتظار الحصول على متسحقاته استعدادا للمغادرة إلى بلاده في إجازة.

ويواصل السلط مفاوضاته مع لاعبين محليين، أملا في التعاقد معهم لتعزيز صفوف الفريق، استعدادا للموسم المقبل، واستعدادا للمشاركة التاريخية في كأس الاتحاد الآسيوي.

وفيما يتعلق بالمدير الفني جمال ابو عابد، فقد جرى اتفاق شفوي بينه وبين الإدارة على تجديد العقد، بانتظار التوقيع الرسمي في موعد لم يحدد حتى الآن. – (أخبار النجوم)