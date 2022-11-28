السلط يتقدم نحو “التتويج” وصراع الهبوط يشتعل بـ”دوري اليد”

بلال الغلاييني – اقترب فريق السلط أكثر من أي وقت مضى من الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2022، وذلك بعد أن عزز صدارته بفضل الفوز المثير الذي سجله على فريق الأهلي بفارق هدفين 31-29، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة التاسعة، حيث منح هذا الفوز السلط فرصة توسيع الفارق النقطي بينه وبين الأهلي باعتباره الأبرز بين مطارديه على اللقب.

ولم يعد أمام السلط سوى المضي قدما في لقاءاته المقبلة، والتي تبدو له سهلة مقارنة بالمستوى الفني الذي يقدمه هذا الموسم، فهو يملك حاليا 18 نقطة وبالعلامة الكاملة، التي جمعها من خلال تحقيقه الفوز في كافة لقاءاته التي خاضها في الدوري، فيما جاء فريق الأهلي بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة، وهو الرصيد ذاته لفريق الحسين، الذي يطمح إلى البقاء في المقدمة والمنافسة على المركز الثاني مع الأهلي على اعتبار صعوبة اللحاق بالمتصدر السلط، ولعل الفوز الكبير الذي حققه الحسين على أم جوزة ضمن ذات الجولة، والذي يعد الأكبر في الدور لغاية الآن 56-25، لدليل على تطلعات الفريق في تحصيل مركز يتناسب مع طموحاته.

فريق العربي تغلب على الظروف التي تواجهه، وتمكن من تحقيق فوز غال جاء على حساب فريق القوقازي وبفارق جيد من الأهداف 33-28، وهو الفوز الذي أبعد الفريق عن بقية الحسابات الخاصة بالهبوط، بعد أن أصبح رصيده 10 نقاط، تاركا خلفه القوقازي الذي ما يزال تحت نيران التهديد من الهبوط، فهو يملك 7 نقاط.

فريق كفرنجة تقدم خطوة مهمة ضمن مساعيه الجادة للهروب من دائرة الخطر، وذلك بعد الفوز الكبير والمستحق الذي خرج به أمام فريق الكتة 31-25، ليرفع كفرنجة رصيده إلى 5 نقاط، تاركا خلفه فريق الكتة برصيد 4 نقاط.

ومع هذه النتائج والتقلبات التي شهدتها الجولة التاسعة، دخلت منطقة الهبوط صراعا تنافسيا جديدا بين الفرق التي تتجنب البقاء في هذه المنطقة، ولعل اللقاءات المقبلة ستحدد بشكل كبير ملامح الهبوط، في الوقت الذي بات فيه فريق أم جوزة على بعد خطوة من مغادرة دوري الكبار كونه لم يحقق لغاية الآن أي فوز.

وبالنسبة لصراع الهدافين، فقد نجح لاعب فريق الحسين إربد معاذ عبيدات بتسجيل 30 هدفا وحده في مرمى فريق أم جوزة، ما مكنه من رفع رصيده إلى 97 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق الأهلي معاذ طه بتسجيله 73 هدفا، ثم لاعب فريق السلط محمود الهنداوي بتسجيله 71 هدفا، تلاه زميله بالفريق فهمي الهادي وسجل 6 أهداف، ثم زميله بالفريق محمد أنيس بتسجيله 57 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق القوقازي محمود خليف بتسجيله 52 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة زياد الظواهرة بتسجيله 51 هدفا.

من ناحية أخرى تبدأ لقاءات الجولة العاشرة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي فريقا الحسين والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم تقام مباراة كفرنجة والأهلي عند الساعة السابعة مساء بالصالة ذاتها.

ويلتقي يوم الجمعة المقبل فريقا الكتة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها وعند الساعة السابعة مساء فريقا السلط والقوقازي.