السلط يتوج بلقب “يد الأولى” على حساب الأهلي

بلال الغلاييني

عمان – تربع فريق السلط على قمة دوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وتوج باللقب الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه، بعد أن تغلب على منافسه فريق الأهلي بنتيجة 30-27، والشوط الأول لمصلحته 16-10، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وحظيت بحضور جماهيري كبير اغلبه من انصار فريق السلط، الذين احتفلوا بالانجاز الجديد بزفة الأبطال في موكب كبير.

وعقب انتهاء المباراة اشتبك لاعبو الفريقين مما أدى الى دخول عدد من الجمهور إلى الملعب ، تعاملت معه قوات الأمن.

واستحق السلط الفوز المثير بعد أن فرض سيطرته المطلقة على اغلب مجريات الشوط الأول، مستغلا حيوية محمود الهنداوي ومحمد وأحمد نايف وخضر النحاس واشرف محسن في قيادة العاب الفريق واصابة مرمى الأهلي بالعديد من الكرات، خصوصا الهجمات الخاطفة السريعة التي اوقفت خطورة العاب الأهلي الذي فرض تواجده مع بداية المباراة التي شهدت التعادل 5-5، قبل أن يدرك السلط التقدم مع نهاية الشوط 16-10.

وحاول الأهلي العودة الى من جديد مع بداية الحصة الثاينة ونجح في وقف قوة منافسه بعد أن ركز على براعة أحمد عبد الكريم وعبد الرحمن العقرباوي وأحمد الأنصاري وأحمد باسم، وتمكن من تقليص فارق الأهداف الى 3 حتى نهاية المباراة التي اعلنت فوز السلط 30-27.