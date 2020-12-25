السلط يثقل مرمى الجزيرة بخماسية ويعرقل مطاردته للوحدات – صور

عمان – الغد – فجر فريق السلط مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق الجزيرة 5-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة في استاد عمان، ليعرقل فريق السلط فريق الجزيرة الطامح لمطاردة للوحدات متصدر الترتيب العام للدوري .

وسجل أهداف السلط أحمد سريوة د. 8 ورواد أبو خيرزان د. 28 وزياد أبو عابد د. 35 ومحمود زعترة د. 79 ، المحترف الليبي أحمد التربي د. 90+2.

وبهذه النتيجة يتقدم السلط إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة، برصيد، ويبقى فريق الجزيرة في المركز الثاني برصيد 35 نقطة

ويستضيف فريق الصريح “19 نقطة” نظيره الأهلي “11 نقطة”، عند الساعة 6.30 مساء في استاد الحسن.