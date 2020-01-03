السلط يجتاز القوقازي ويبقى في دائرة المنافسة

بلال الغلاييني

عمان – بقي فريق السلط في دائرة المنافسة على لقب دوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على مستضيفه فريق القوقازي بفارق هدف بنتيجة 28-27، والشوط الأول لمصلحته 17-14، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء في مستهل لقاءات مرحلة الإياب.

السلط رفع رصيده الى 10 نقاط، في الوقت الذي ما يزال فيه فريق القوقاوي يتذيل التريب العام بالمركز الأخير من دون نقاط، وبات قريبا من الهبوط الى مصاف دوري اندية الدرجة الثانية.

وتحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد اليوم “السبت” مباراتين، حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا الكتة والحسين إربد، في لقاء يتطلع من خلاله فريق الحسين الى مواصلة تقدمه والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، حيث يملك 9 نقاط بالمركز الثاني، والفريق قادر على ترجمة افضليته والخروج بفوز كبير، بينما يسعى فريق الكتة الى مجاراة منافسه لعله يخرج بنتيجة ايجابية تعزز من تطلعاته في البقاء بين الكبار، والفريق يملك 4 نقاط بالمركز الخامس.

وعند الساعة السادسة مساء يظهر فريق العربي بمعنويات عالية بعد فوزه بلقب كأس الأردن وهو يواجه نظيره فريق كفرنجة والعربي، حيث يملك العربي مقومات تحقيق الفوز ومواصلة منافسته على اللقب وهو يملك 8 نقاط، بينما لفريق كفرنجة 3 نقاط، وهو يتطلع لتحقيق النتيجة الطيبة التي تضعه في المنطقة الآمنة.

ويخلد فريق الأهلي الذي يتصدر الترتيب العام برصيد 10 نقاط، الى الراحة في هذه الجولة، والفريق ضمن مساعيه لاسترداد اللقب ابرم تعاقدا مع لاعب صربي لمشاركته في لقاءات مرحلة الإياب.