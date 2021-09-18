السلط يحافظ على تشكيلته والكويت الكويتي يعقد صفقات كبيرة

كوالالمبور – الغد – تقام يومي الاثنين والثلاثاء مباراتي قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

ويشهد الدور قبل النهائي مواجهة مثيرة بين المحرق البحريني والعهد اللبناني على استاد الشيخ علي بن محمد في المنامة، على أن يتقابل الكويتي الكويتي مع السلط على استاد نادي الكويت.

وشهدت صفوف نادي العهد التعاقد مع عدة لاعبين جدد، في حين حافظ نادي السلط على أغلب التشكيلة التي خاضت دور المجموعات.

في المقابل قام نادي الكويت بعمل عدة صفقات كبيرة، وشهد نادي المحرق رحيل القائد اسماعيل عبداللطيف.

وفيما يلي مطالعة في قوائم تشكيلة الأندية الأربعة، وأبرز التغييرات التي شهدتها.

السلط (الأردن)

– القادمون: لا يوجد.

– المغادرون: محمود المرضي.

– اللاعبون الأجانب: رونالد نغاه (الكاميرون)، محمود واتارا (بوركينا فاسو)، بلال خفيفي (تونس).

بما أن نادي السلط كان منشغلاً خلال فصل الصيف بمواصلة منافسات الدوري المحلي، فقد كان الأقل نشاطاً في الانتقالات خلال هذه الفترة، ولم تشهد صفوفه أي تغيير باستثناء رحيل اللاعب محمود المرضي الذي انتقل إلى المحرق البحريني.

ويعتمد المدرب جمال أبو عابد على المهاجم رونالد نغاه هداف الفريق في دور المجموعات، إلى جانب اللاعبين المحليين المميزين في الفريق.

الكويت (الكويت)

– القادمون: يوسف الخبيزي، جون اوبي ميكل، رايان ماكغوان، عبدالمحسن التركماني، يعقوب الطراورة، فهد العنزي، حمود السنوسي، المهدي براهما، ديوميرسي مبوكاني، يوسف الرشيدي.

– المغادرون: مشاري العازمي، مشعل العنزي، ضاحي الشمري، شاهين الخميس، عبدالواحد سيسوكو، رامي بدوي، أحمد اليحيى، عليبور دارا، عبدالعزيز العتيبي، فواز الخالدي، أحمد عكايشي.

– اللاعبون الأجانب: جون اوبي ميكل (نيجيريا)، رايان ماكغوان (أستراليا)، المهدي براهما (المغرب)، ديوميرسي مبوكاني (الكونغو).

يخوض نادي الكويت منافسات قبل نهائي منطقة الغرب من دون المهاجم التونسي أحمد عكايشي الذي كان هداف الفريق في دور المجموعات برصيد 4 أهداف، والذي غادر في فترة الانتقالات الصيفية.

ولكن بطل الدوري الكويتي عزز صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع لاعب وسط تشيلسي السابق جون اوبي ميكل، الذي يعتبر من ضمن أبرز الصفقات في تاريخ كرة القدم الكويتية.

المدرب كارلوس غونزاليس نجح أيضاً في ضم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني اللاعب السابق في موناكو الفرنسي، والمدافع الأسترالي رايان ماكغوان والمغرب المهدي براهما.المحرق (البحرين)

– القادمون: محمود المرضي، نور الروابدة، فلافيو تشيفيريسان، يوسف حسن، موزيس جونا، راشد الحوطي.

– المغادرون: عبدالرحمن بركات، اسماعيل عبداللطيف، جوناثان داكونسيكاو، أحمد خالد، فارس أرناؤوط، يوسف الشيخ، أحمد الشروقي، تياغو ريال، محمود مختار.

– اللاعبون الأجانب: محمود المرضي (الأردن)، نور الروابدة (الأردن)، فلافيو تشيفيريسان (البرازيل)، موزيس جونا (نيجيريا).

كان موسم الانتقالات الصيفية حافلاً بالنسبة لنادي المحرق، حيث قام المدرب عيسى الحمدان باستبدال جميع اللاعبين الأجانب في التشكيلة إلى جانب التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين، في حين غادر قائد الفريق اسماعيل عبداللطيف الذي انتقل إلى نادي الخالدية.

وضم المحرق لاعبين أردنيين يمتلكان خبرة كبيرة وهما محمود المرضي من نادي السلط ونور الروابدة من نادي الحزيرة، وكذلك تعاقد مع النيجيري موزيس جونا من نادي الحد.

ونجح المحرق أيضاً في التعاقد مع المهاجم البرازيلي فلافيو تشيفيريسان الذي لعب الموسم الماضي في دوري مالطا.

العهد (لبنان)

– القادمون: هلال الحلوة، حبيب شويخ، حسين مرتضى، محمد ناصر، محمود زبيب، شريف عزكة، عبيدة العوض، جلال حسن، علي العكبر، الفضل حمية، محمود الموسوي، حمزة خير، محمد حمود، زين فران، محمد قدوح، هاريس هاندزيتش.

– المغادرون: مهدي خليل، محمد الحسيني، عمرو جنيات، محمد المصري، محمد الواكد، حسين عواضة، طارق العلي، علي الحاج، سليم نورمرادوف، فؤاد عيد.

– اللاعبون الأجانب: عز الدين العواد (سوريا)، هاريس هاندزيتش (البوسنة).

قام فريق العهد اللبناني حامل لقب البطولة بعمل تغييرات كبيرة على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد موسم مخيب للآمال على الصعيد المحلي، حصل خلاله على المركز الرابع في بطولة الدوري.

وشهدت تشكيلة الفريق ضم 16 لاعباً جديداً، ليكون الأكثر نشاطاً في هذا الجانب، وكان أبرز الواصلين المهاجم البوسني هاريس هاندزيتش من نادي ساراييفو.

كما نجح المدرب باسم مرمر في ضم اثنين من النجوم المميزين في لبنان، وهما هلال الحلوة من الفيصلي الأردني، وحارس المرمى مصطفى مطر من نادي السلام زغرتا، الذي سيحل مكان الحارس الخبير مهدي خليل الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة.