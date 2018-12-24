السلط يحقق فوزا كبيرا على أم جوزة بدوري كرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – حقق فريق السلط فوزا كبيرا بتغلبه على فريق أم جوزة بنتيجة 42-16، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم “السبت” في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في افتتاح منافسات مرحلة مرحلة الإياب لدوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وفيها لم يجد فريق السلط صعوبة في تحقيق الفوز الكبير بعد ان نجح بفرض سيطرته الواسعة والكاملة على شوطي المباراة مستغلا الهجمات الخاطفة السريعة في الوصول لمرمى حارس أم جوزة، في الوقت الذي حاول فيه فريق أم جوزة من مجاراة السلط وايقاف خطورة العابه، لكن خبرة وحيوية لاعبي السلط اوقفت اندفاع لاعبي أم جوزة ومنحت الفريق الخروج بفوز كبير، والذي عزز من تقدمه نحو المنافسة على لقب الدوري، ليرفع رصيده الى 14 نقطة، بينما بقي فريق أم جوزة في صراع للهروب من شبح الهبوط كون رصيد 2 نقطتان.

يوم غد “الثلاثاء” تقام ثلاثة لقاءات، حيث تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتين، عند الساعة 5 مساء يلتقي فريقا الحسين إربد 10 نقاط ووادي السير الذي يتذيل الترتيب العام برصيد خال من النقاط، ثم يلتقي عند الساعة 6.45 مساء فريقا الأهلي 14 نقطة وكفرنجة 4 نقاط.

وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يلتقي عند الساعة 6 مساء فريقا العربي 8 نقاط، وعمان 6 نقاط، في لقاء يتوقع ان يحفل بالندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين في الحصول على المركز الرابع والتأهل الى المربع الذهبي.