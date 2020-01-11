السلط يحقق فوزا كبيرا على الكتة بـ “يد الأولى”

بلال الغلاييني

عمان – حقق فريق السلط فوزا كبيرا بتغلبه على فريق الكتة بنتيجة 40 -27 والشوط الأول لمصلحته 19-12، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في ختام لقاءات الجولة الثامنة لدوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد.

وبهذا الفوز بقي فريق السلط في دائرة المنافسة على اللقب، بعد أن رفع رصيده الى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق الكتة عند الـ 4 نقاط، وبات الفريق بحاجة الى اكثر من فوز حتى يضمن البقاء بين الكبار.

وكانت لقاءات ذات الجولة قد شهدت فوز فريق الأهلي على فريق كفرنجة بنتيجة 31-18، ليرفع الأهلي رصيده الى 12 نقطة، وبقي رصيد فريق كفرنجة 3 نقاط ومهددا بالهبوط، مع فريق القوقازي الذي تعرض للخسارة أمام فريق العربي بنتيجة 25-33، حيث بقي القوقازي متذيلا للترتيب العام برصيد خال من النقاط، فيما عزز العربي فرصته بالبقاء في دائرة المنافسة على اللقب برصيد 12 نقطة.

ويذكر أن فريق الحسين إربد الذي يملك 11 نقطة خضع لراحة في هذه الجولة، كون منافسات الدوري تشهد مشاركة 7 فرق بعد انسحاب فريق عمان بعد مباراته الأولى أمام فريق الأهلي واعتباره هابطا الى مصاف دوري الدرجة الثانية.

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