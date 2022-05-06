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السلط يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الرمثا

9:15 م2022-05-06
فريق السلط

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عمان – الغد – تمكن فريق السلط من تحقيق الفوز الأول له في دوري المحترفين، وذلك على حساب ضيفه الرمثا بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من البطولة، والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي مساء الجمعة.

وسجل هدف السلط الوحيد المهاجم المصري أحمد شمس الدين عند الدقيقة 49، من كرة رأسية متقنة سكنت شباك حارس مرمى الرمثا حمزة الحفناوي.

ورفع السلط رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة متقدما للمركز الثامن على سلم الترتيب، فيما تجمد الرصيد النقطي للرمثا عند النقطة السادسة وبالمركز الثالث.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة من البطولة غد السبت بمبارتين، الأولى تجمع الجزيرة وسحاب عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يستقبل الحسين إربد نظيره الفيصلي عند الساعة الثامنة مساء على ستاد الحسن الدولي.

9:15 م2022-05-06
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