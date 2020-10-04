السلط يخضع سريوه لفحصي كورونا

خالد خطاطبة

عمان – الغد- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أخضع نادي السلط، لاعبه أحمد سريوه لفحص كورونا أمس، حيث ظهرت النتيجة سلبية، في انتظار اخضاعه لفحص ثان اليوم الأحد، للإطمئنان على سلامته.

وتأتي هذه الخطوة بفحوصات احترازية لسريوه، بسبب إصابة شقيقه عمر سريوه الذي يلعب في فريق سحاب لكرة القدم.

وطلب السلط من اللاعب الابتعاد في الوقت الحالي عن مخالطة أسرته، في اجراء احترازي يهدف للاطمئنان على اللاعب وجميع افراد أسرته.

كما منح السلط سريوة استراحة خلال عدد من التدريبات، لحين ظهور نتيجة الفحص الثاني.