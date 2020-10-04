آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

السلط يخضع سريوه لفحصي كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد خطاطبة

عمان – الغد- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أخضع نادي السلط، لاعبه أحمد سريوه لفحص كورونا أمس، حيث ظهرت النتيجة سلبية، في انتظار اخضاعه لفحص ثان اليوم الأحد، للإطمئنان على سلامته.
وتأتي هذه الخطوة بفحوصات احترازية لسريوه، بسبب إصابة شقيقه عمر سريوه الذي يلعب في فريق سحاب لكرة القدم.
وطلب السلط من اللاعب الابتعاد في الوقت الحالي عن مخالطة أسرته، في اجراء احترازي يهدف للاطمئنان على اللاعب وجميع افراد أسرته.
كما منح السلط سريوة استراحة خلال عدد من التدريبات، لحين ظهور نتيجة الفحص الثاني.

مقالات ذات صلة

بطولة رولان غاروس: نادال في ربع النهائي للمرة الرابعة عشرة

منذ دقيقتين

البولندية شفيونتيك تثأر من هاليب ببطولة “رولان غاروس”

منذ 16 دقيقة

اندية “الثانية” تستغرب استثنائها من الدعم وتطلب لقاء الامير علي

منذ 25 دقيقة

الفيصلي يمنع لاعبي معان الخوالدة وصياحين من اللعب اليوم

منذ ساعتين
انتخابات 2020
37 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock