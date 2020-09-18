السلط يخطف فوزا ثمينا على حساب الجزيرة

بلال الغلاييني

عمان- خطف فريق السلط فوزا ثمينا عندما تغلب على نظيره فريق الجزيرة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ستاد عمان الدولي، في اطار لقاءات الجولة السابعة لدوري أندية المحترفين بكرة القدم.

وبهذه النتيجة السلط رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي رصيد الجزيرة 8 نقاط.

السلط 2 الجزيرة 1

ألهب لاعب الجزيرة أنس العوضات وتيرة المنافسة في وقت مبكر، عندما واجه المرمى وسدد الكرة قوية علت العارضة، تبعه نور الدين الروابدة بتسديدة قوية من داخل المنطقة تألق الحارس سيف أبو هزيم في ابعادها، ما دفع بلاعبي السلط إلى تنظيم العابهم وخصوصا الدفاعية، ثم اللجوء إلى محاولات بناء الهجمات المضادة، في ظل التفوق الميداني الذي فرضه لاعبو الجزيرة الذين ركزوا على حيوية الروابدة ومحمود مرضي وأحمد ذيب وابراهيم سعادة، وخصوصا في التمريرات القصيرة والتقدم الواضح للظهيرين أحمد عبد الحليم وأنس العوضات من الأطراف، قبل أن يبدأ السلط بالرد من خلال ارسال الكرات الأمامية التي جعلت أدهم القرشي يتوغل من الميمنة ويرسل كرة بينية أبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

واضطر مدربا الفريقين إلى التبديل الاضطراري، حيث استعان مدرب السلط بورقة مقداد الطموني، بدلا من المصاب عبيدة السمارنة، وكذلك فعل مدرب الجزيرة الذي أدخل البديل علاء الدين موافي مكان أحمد عبد الحليم، وفي هذه الأثناء كان الباشا يمرر كرة بينية سددها حبول فوق العارضة، ليرد عليه النبر الذي أرسل كرة ثابتة احدثت دربكة أمام الحارس نور الدين بني عطية الذي تكفل وبمساعدة الدفاع بردها.

السلط حاول الامتداد نحو المواقع الأمامية، وتمكن من كشف حارس الجزيرة بني عطية في العديد من المشاهد الهجومية، بعد أن أحسن يوسف النبر ومحمد كلوب وأشرف المساعيد وسريوه ومحمد الداوود والطموني في التعامل مع الكرات البينية، ومن إحداها تلكأ دفاع الجزيرة في ابعاد الكرة التي تهادت في منطقة العمق فوصلت إلى “المتحفز” كلوب، الذي سددها قوية على يسار الحارس واضعا السلط في المقدمة بالدقيقة 23.

وعادت الإصابات لتبعد الطموني (السلط) والباشا (الجزيرة)، فدخل بدلا منهما محمد مصطفى وجبر خطاب، في الوقت الذي تبادل فيه لاعبو الفريقين السيطرة على مناطق الملعب ومحاولات التقدم بالهجمات المناسبة، وبعد كرة جزراوية جاورت مرمى حارس السلط، رد عليها الداوود بتسديدة من خارج المنطقة لكن الكرة ابتعدت عن الخشبات، قبل أن يدرك يدرك عبدالله العطار هدف التعادل، عندما غمز الكرة بقدمه والتي غافلت حارس السلط في الدقيقة 41، وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول كان أشرف المساعيد يوجه “كرباجية” قوية من خارج المنطقة ضربت ببطن العارضة وتهادت داخل المرمى هدف السلط الثاني في الدقيقة 45+5.

فرص وسيطرة متبادلة

ومع بداية الحصة الثانية، ظهر السلط عبر الأسلوب الهجومي السريع، الذي مكنه من كشف مرمى الحارس بني عطية، عندما سدد النبر كرة من داخل المنطقة علت العارضة، وظهر النبر من جديد عندما توغل من الميسرة وأرسل كرة عرضية سددها زعترة برأسه ومرت بجوار القائم، لترتفع وتيرة المنافسة بين الفريقين من جديد وسط محاولات هجومية من الجزيرة الذي شدد على ارسال المناولات الطويلة، التي وضعت العوضات في مواجهة المرمى عندما سدد كرة ردها الحارس أبو هزيم.

وبقي الجزيرة صاحب الأفضلية النسبية، مستغلا تراجع لاعبي السلط نحو المواقع الخلفية، ليعود العوضات مجددا ويعبر المنطقة اليمنى ويرسل كرة بينية لم تجد من يتابعها، تبعه جبر خطاب الذي سدد كرة رأسية جاورت القائم الأيسر بقليل، في الوقت الذي شدد فيه السلط على مناطقه الخلفية بأكبر عدد من لاعبيه، مع استثمار تقدم لاعبي الجزيرة بارسال الكرات الطويلة تجاه المهاجم زعترة، ليحافظ السلط على هذا الأسلوب حتى صافرة النهاية.

المباراة في سطور

النتيجة: السلط 2 الجزيرة 1

الأهداف: سجل محمد كلوب د.23، أشرف المساعيد د.45 +5 (السلط)، عبدالله العطار د.41 (الجزيرة)

الحكام: قيس غوانمة، أيمن عبيدات، قيس خميس، فتحي الزعبي.

العقوبات: أنذر الحكم كل من أنس العوضات (الجزيرة)، ومحمود زعترة (السلط).

مثل السلط: سيف أبو هزيم، محمد أبو حشيش (عبد الله المناصرة)، رواد أبو خيزران، سامر عسفا، أدهم القرشي، عبيدة السمارنة (مقداد الطموني) (محمد مصطفى)، محمد الداوود، أحمد سريوه، أشرف المساعيد (محمود زعترة)، محمد كلوب، يوسف النبر (خالد أبو عاقولة).

مثل الجزيرة: نور الدين بني عطية، محمد الباشا (جبر خطاب)، ليث حبول (علي علوان)، نور الدين الروابدة، عبدالله العطار، محمود مرضي، عمر قنديل (حمزة الصيفي)، أنس العوضات، أحمد عبد الحليم (نور الدين موافي)، أحمد ذيب، إبراهيم سعادة.