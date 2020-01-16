“السلط” يستضيف “كفرنجة” بـ”يد الدرجة الأولى”

بلال الغلاييني

عمان– يسعى فريق السلط لمواصلة تقدمه والبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق كفرنجة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في افتتاح الجولة التاسعة لمنافسات الدوري.

وتبدو فرصة السلط مواتية لتحقيق الفوز والمضي قدما للبقاء في المقدمة نظرا لفارق الإمكانيات الفنية التي يتميز بها عن ضيفه فريق كفرنجة، فهو يملك حاليا 12 نقطة، بينما لفريق كفرنجة 3 نقاط، وهو يتطلع جاهدا لمجاراة منافسه لعله يخرج بنتيجة طيبة تساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر، فهو يحتل حاليا المركز السابع وقبل والأخير برصيد 3 نقاط.

يوم غد، ستكون صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وعند الساعة السادسة مساء مسرحا لاحتضان لقاء القمة الذي يجمع بين فريقي الأهلي والعربي؛ حيث يعزز الفائز من فرصته بالظفر باللقب، ويملك الأهلي حاليا 12 نقطة من 7 مباريات، وهو رصيد فريق العربي ذاته، الذي خاض 8 مباريات، لذلك ينتظر أن تحفل هذه المواجهة بالندية والإثارة عبر مجرياتها.

وقبل ذلك وتحديدا عند الساعة الرابعة مساء، تشهد الصالة ذاتها المباراة التي تجمع بين فريقي الحسين إربد والقوقازي، وفيها يرنو الحسين الذي يملك 11 نقطة الخروج بنتيجة الفوز والتي تعزز من آماله بتحقيق لقب الدوري، في الوقت الذي يرمي فيه فريق القوقازي كامل قوته لمجاراة ضيفه وتحقيق فوزه الأول بالدوري، وغير ذلك فإن شبح الهبوط سيقترب منه أكثر من أي وقت مضى.