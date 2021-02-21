السلط يستقبل المحترف التونسي خفيفي

عمان – الغد – استقبل فريق السلط اليوم الأحد، محترفه التونسي بلال خفيفي وفق ما نشره النادي على موقعه للتواصل الاجتماعي “فيسبوك” وقد انضم بلال خفيفي اليوم للفريق تمهيداً للتعاقد معه وتمثيل الفريق هذا الموسم.

ويعد الخفيفي من اللاعبين المميزين المحترفين وسبق له اللعب مع العديد من الفرق التونسية من أبرزها الإفريقي والحمامات والصفاقسي.