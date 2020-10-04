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السلط يشتكي التحكيم أمام الفيصلي

منذ ساعتين

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خالد خطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

قدم نادي السلط شكوى رسمية ضد التحكيم، في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي بدوري المحترفين لكرة القدم، مشيرا إلى أن الفريق استحق ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من المباراة.
وأشار نادي السلط، إلى أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء على المدافع أحمد الصغير الذي ارتكب خطأ يستحق احتساب ركلة جزاء، وهو ما لم يفعله الحكم.
وكانت المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد عمان، انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 2-0.

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