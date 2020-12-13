السلط يشتكي التحكيم وجمهوره يلوح

عمان – الغد – عاد نادي السلط من جديد، الى تقديم شكوى لاتحاد كرة القدم، ضد التحكيم في مباراته الأخيرة أمام الحسين اربد التي جرت الخميس الماضي. ورصدت شكوى السلط، 3 حالات تحكيمية مؤثرة ألحقت الضرر بالفريق في المباراة. وأبدى النادي استغرابه مما يجري في الملعب من أخطاء تحكيمية، خاصة في مباريات السلط، وهو الأمر الذي دفع جمهور النادي للتساؤل عما يجري.

وكشف مصدر في السلط، أن جمهور النادي ربما يتجه لمقر اتحاد الكرة، للتعبير عن امتعاضه مما يجري من أخطاء تحكيمية، قد تلحق الضرر بالفريق الذي جد واجتهد، وانفق مبالغ مالية لتشكيل هذا الفريق. –(أخبار النجوم)